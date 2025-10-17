파주시, 밴드 두번째 달·크리에이터 젼언니·가수 김설 새 홍보대사 위촉

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 파주시는 17일 밴드 '두 번째 달', 유튜브 크리에이터 '젼언니', 가수 '김설'을 새로운 파주시 홍보대사로 위촉했다고 밝혔다.

김경일 파주시장이 17일 밴드 '두 번째 달', 유튜브 크리에이터 '젼언니', 가수 '김설'을 새로운 파주시 홍보대사로 위촉한 후 기념촬영을 하고 있다. 파주시 제공

이날 위촉식에서는 김경일 파주시장이 홍보대사로 신규 위촉된 3인에게 위촉장을 수여했다. 이들은 앞으로 2년간 파주시의 주요 정책과 문화·관광을 홍보하고, 각종 지역 행사에 활발히 참여하며 파주시의 브랜드 가치를 높이는 데 앞장설 예정이다.

밴드 '두 번째 달'은 드라마 OST부터 국악, 월드 뮤직까지 다양한 장르를 넘나들며 독창적인 음악 세계를 선보여 온 에스닉 퓨전밴드로, 국내외 무대에서 폭넓은 팬층을 보유하고 있다.

유튜브 크리에이터 '젼언니'는 일상에서 느낄 수 있는 공감을 담은 콘텐츠로 55만 명의 구독자에게 꾸준히 사랑받고 있으며, 가수 '김설'은 파주를 기반으로 활동하는 지역 가수로서 다양한 무대에서 파주의 매력을 친근하게 전하고 있다.

현재 파주시 홍보대사로는 가수 송민준, 김성대, 김대훈, 서향, 배우 임대호 등이 함께 활동 중이며, 시는 이번 신규 위촉을 통해 문화와 예술, 소통의 영역에서 더욱 폭넓은 홍보 활동을 기대하고 있다.





최을영 소통홍보관은 "신규 홍보대사들의 역량과 다양한 활동을 통해 파주의 문화와 정체성이 더욱 널리 알려지고, 시민과 관광객 모두에게 사랑받는 도시로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

