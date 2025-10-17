동명대학교 해양모빌리티학과, 국립수산과학원서 기업현장학습 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

RISE 사업 일환… 스마트·친환경 수산기술 체험으로 실무 역량 강화

동명대학교는 지난 14일 국립수산과학원에서 교육부 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 하나로 해양모빌리티학과 재학생 대상 기업현장학습을 실시했다.

동명대학교 해양모빌리티학과 학생들이 국립수산과학원에서 기업현장학습을 실시하고 기념촬영하고 있다. 동명대 제공

AD

이 현장학습에는 재학생 8명이 지도교수와 함께 참여해 ▲스마트·친환경 양식 기술 습득 ▲수산자원 관리 기술의 최신 동향 파악 ▲관련 연구시설 견학 등의 프로그램으로 진행됐다.

학생들은 이론으로 배우던 기술이 실제 산업 현장에서 어떻게 적용되는지를 직접 체험하며 실무 역량을 한층 높였다.

이상민 학생은 "수산과학원은 물고기 연구 중심의 기관으로만 알았는데, 실제로 어선과 어업 기술까지 다루는 것을 보고 놀랐다"며 "일반 선박과의 차이점을 배우며 선박 설계 공부에 큰 도움이 됐고 생분해성 그물 등 친환경 기술에 대한 관심도 커졌다"고 말했다.

또 다른 참가자인 김다혜 학생은 "조파수조에서 인공 파도를 만들어 선박 성능을 시험하는 과정을 직접 본 것이 인상 깊었다"며 "생분해성 소재를 활용한 친환경 어구 연구 사례를 통해 해양공학 기술이 환경 보호에 기여하는 방식을 구체적으로 이해할 수 있었다"고 말했다.





AD

현장을 인솔한 박성주 교수는 "학생들이 스마트와 친환경 수산과학 기술의 최신 동향을 직접 접하고, 이론과 실제의 연계를 통해 실무 역량을 강화할 좋은 기회였다"며 "산업 현장과 연계한 다양한 프로그램을 통해 미래 해양 모빌리티 산업을 선도할 실용 인재를 양성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>