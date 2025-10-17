"그렇게 우는 것 처음 봤다"…한동훈, 이상민 전 의원 빈소서 오열

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

韓, 비대위원장 당시 이 전 의원 영입

민주당 5선→국힘 합류

한동훈 전 국민의힘 대표. 조용준 기자

AD

한동훈 전 국민의힘 대표가 최근 심장마비로 세상을 떠난 고(故) 이상민 전 의원의 빈소에서 눈물을 쏟아낸 것으로 전해졌다. 이 전 의원은 한 전 대표가 지난 총선을 앞두고 직접 영입한 만큼 각별한 사이로 알려져 있었다.

16일 윤희석 전 국민의힘 대변인은 CBS라디오 '박재홍의 한판승부'에 출연해 지난 15일 아침 대전 자택에서 심정지로 별세한 이상민 전 의원의 빈소에서 한 전 대표와 만난 소식을 전했다.

윤 전 대변인은 "사실 저희 당에 영입을 한 분이 한동훈 전 대표이기 때문에 마음이 각별한 상태에서 갔다 갔다"라며 "한 전 대표께서 그렇게 우시는 건 처음 봤다. 우시는 것 자체를 처음(본 것 같다)"라고 전했다.

한 전 대표는 지난 15일 밤 8시 20분쯤 대전 을지대병원에 마련된 고인의 빈소를 찾아 1시간 반 가량 머무른 것으로 알려졌다. 이후 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "지난해 1월 비대위원장 할 당시 명분 있는 정치하자고, 아무리 그래도 이재명 민주당에서 어떻게 명분 있는 정치하겠냐고 저와 의기투합해서 어렵게 국민의힘으로 모셨던 분"이라고 전했다.





AD

이어 "정치를 오래 하다보면 명분보다 자리에 집착하게 된다고들 하는데, 민주당에서 5선을 하신 이상민 의원님은 명분과 상식을 지키기 위해 모든 것을 버리고 함께 해 주셨다. 정말 어려운 결정이셨을 것"이라며 "어렵게 우리 당에 오셔서 고생만 하시다가 이렇게 황망하게 떠나시는 것 같아 죄스럽고 안타까워 눈물이 그치질 않는다. 큰 정치인 이상민 선배님의 명복을 빈다"라고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>