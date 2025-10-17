PLUS 글로벌원자력밸류체인, '야누스 프로젝트' 수혜 전망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화자산운용은 미국 육군 기지에 소형모듈 원자로(SMR)를 설치하는 '야누스 프로젝트(Janus Project)' 발표로 'PLUS 글로벌원자력밸류체인' 상장지수펀드(ETF)의 수혜가 전망된다고 17일 밝혔다.

금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 PLUS 글로벌원자력밸류체인 ETF의 기간별 수익률은 16일 순자산가치(NAV) 기준 최근 1개월 30.0%, 3개월 50.1%, 6개월 145.3%, 상장 이후 88.0%를 기록했다.

미 육군과 에너지부(DOE)가 발표한 야누스 프로젝트는 2028년까지 미국 내 모든 주요 육군 기지 내 SMR을 설치하는 것을 목표로 한다. 대상 원자로는 트럭, 항공기 등으로 운송이 가능한 1~20MW(메가와트)급 '초소형원자로(Microreactor)'다. 프로젝트 발표 영향으로 뉴욕증시에서는 현지시간 15일 PLUS 글로벌원자력밸류체인 ETF 구성종목인 뉴스케일파워(16.7%), 센트러스에너지(10.1%) 등이 급등했다.

야누스 프로젝트는 지난 5월 발표된 이른바 원자력 르네상스 행정명령의 'SMR판 실행계획'으로 해석된다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 원전 발전 용량을 2050년까지 4배(100→400GW)로 확대하겠다는 등의 내용을 담은 '원자력 르네상스' 행정명령에 서명했다.

PLUS 글로벌원자력밸류체인 ETF는 SMR 관련 기업에 약 50%의 높은 비중으로 투자해 야누스 프로젝트 수혜가 기대된다.

포트폴리오로는 SMR 기술 IP등 원천기술을 보유한 ▲뉴스케일파워(7.8%) ▲나노뉴클리어에너지(1.6%) SMR을 실제 건설하고 핵심기자재를 납품하는▲BWX테크(16.2%) ▲플루오르(11.3%) ▲에이콘그룹(1.5%), SMR의 연료가 되는 HALEU(고농축우라늄)를 독점 공급하는 ▲센트러스에너지(9.7%) 등이다.

PLUS 글로벌원자력밸류체인 ETF는 우라늄 실물과 채굴 및 정광 기업에 투자하는 등 원자력 생태계 전방산업에 강점을 보유하고 있다. 우라늄 채굴 및 정광 관련 기업 카메코(19.5%), 우라늄에너지(12.0%), 에너지퓨얼스(9.8%), 데니슨마인스(5.1%) 등에도 투자한다.





최영진 한화자산운용 최고마케팅책임자(CMO)는 "야누스 프로젝트는 미국 정부가 SMR을 단순한 기술 실험이 아닌, 국가 차원의 에너지 안보 인프라로 본격 육성하겠다는 신호탄"이라고 설명했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

