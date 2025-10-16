강원도교육청, 인도네시아 교육문화연구기술부 초청 환영식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교류협력국 디지털교육 지원사업 초청연수

양국간 교육교류 협력 강화

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 16일 강원특별자치도교육청국제교육원에서 2025년 교류협력국 디지털교육 지원사업 인도네시아 교원 초청연수 환영식을 개최한다.

강원특별자치도교육청이 16일 강원특별자치도교육청국제교육원에서 2025년 교류협력국 디지털교육 지원사업 인도네시아 교원 초청연수 환영식을 개최하고 있다. 강원특별자치도교육청 제공

인도네시아 교원 초청연수는 교육부와 강원특별자치도교육청이 공동 추진하는 교류협력국 디지털교육 지원사업(KLIC: Korea Digital Learning Improvement Cooperation)의 일환으로 지난 14일부터 21일까지 8일간 진행된다.

이번 연수는 지난 8월 강원특별자치도교육청 방문단이 인도네시아를 방문하여 현지 교원 30명을 대상으로 실시한 현장 연수의 후속 협력 프로그램으로, 양국 간 디지털교육 협력과 상호 발전을 위한 교류의 장으로 마련되었다.

초청연수에는 인도네시아 교육문화연구기술부 관계자 5명과 교원 25명 등 총 30명이 참가하며, 인공지능(AI) 플랫폼 및 에듀테크 활용 사례 발표 참관, 디지털교육 인프라 구축을 위한 지원 체계에 대한 연수 등을 통해 인도네시아 교원의 디지털교육 역량을 강화하고 양국 간 우호 증진을 도모한다.





박성관 미래교육과장은 "인도네시아 교원 초청연수는 교류협력국 디지털교육 지원사업(KLIC)을 통해 추진되는 국제교육 교류협력의 모범 사례로, 양국이 함께 성장하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 교류협력국과의 연계 강화를 통해 글로벌 시대에 부합하는 교육 협력 모델을 지속적으로 확산해 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

