화성시, '소상공인 금융 안전망 구축' 등 적극행정 우수사례 8건 선정

경기도 화성시는 16일 하반기 적극행정 우수사례 경진대회를 개최해 8건의 우수사례를 선정했다.

이번에 선정된 우수사례는 시가 접수한 29건의 사례를 대상으로 1·2차 심사 및 주민 설문조사 결과를 반영했다.

16일 개최된 화성시의 하반기 적극행정 우수사례 경진대회에서 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공

이번 경진대회에서는 지역경제과(방재필 주무관)의 '금융 사각지대 제로화! 전국 최저 수준 금리로 모든 소상공인을 품는 화성시 포용금융 안전망 구축' 사례가 최우수로 선정됐다.

우수상에는 ▲동부출장소 교통건설과(김정환 팀장)의 '민·관 감시체계 구축을 통한 환경오염 해소로 살기좋은 마을로 탈바꿈' ▲아동친화과(고양숙 팀장)의 '함께 준비하는 미래, 결혼장려 매칭통장 연지곤지 통장'이 뽑혔다.

장려상은 ▲산림휴양과(박지영 주무관) '버려졌던 임목부산물을 자원으로 되살려 낭비 없는 행정과 탄소중립에 기여' ▲서부보건소 건강증진과(오승현 주무관) '차세대 선순환 신(新) 건강증진 모델 개발'이 수상했다.

공공기관에서는 화성시 환경재단(이성우 부장)의 '적극 행정으로 화성시 유아기후환경교육의 거점이 되다' 사례가 최우수상을 받았다.

우수상에는 ▲화성시연구원(조진숙 연구원)의 '기초지자체 최초 관-학-연 협력·혁신·확산 모델 구축. 데이터 구슬을 꿰어 행정혁신의 목걸이를 만들다'가, 장려상에는 ▲화성도시공사(서지원 부장)의 '첨단 화재감지시스템으로 전기차 화재 선제 대응 체계 구축'이 각각 선정됐다.





정구원 화성시 제1부시장은 "화성시 공직자들이 관행에서 벗어나 적극적이고 창의적으로 문제를 해결하는 적극행정 실천의 길로 더욱 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

