김대중 교육감, 사택 의혹 전면 부인…"가짜뉴스엔 법적 대응"

"전교조, 교육 아닌 정치 선택했다"

"교육 위한 전교조→전교조 위한 교육"

김대중 교육감, SNS 통해 입장밝혀

김대중 전남교육감이 전국교직원노동조합(전교조) 전남지부가 제기한 사택 및 재산 관련 의혹에 대해 조목조목 반박하며 "인신공격성 정치공세에 깊은 실망을 금할 수 없다"고 밝혔다.

김 교육감은 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 "전교조가 전남교육 정책에 대해 비판하는 것은 선출직 공직자로서 성실히 검증받을 준비가 되어 있다"면서도 "그러나 선거를 앞두고 특정 후보를 지지하기 위한 목적으로 전교조가 나서는 것은 전교조 스스로를 망치는 길"이라고 비판했다.

김대중 전남교육감

그는 "전교조 창립회원이자 해직교사 출신으로서, 전교조가 '교육을 위한 전교조'에서 '전교조를 위한 교육'으로 변질됐다는 비판을 돌아봐야 한다"며 "앞으로는 본연의 역할에 충실한 생산적 비판을 기대한다"고 밝혔다.

전교조 전남지부는 이날 보도자료를 통해 김 교육감의 사택 임차 및 재산신고 내역과 관련한 의혹을 제기하며 전남경찰청에 고발장을 접수했다고 주장했다.

이에 대해 김 교육감은 사택과 관련해 "정상적인 계약 절차를 거쳐 월세로 임차한 것으로, 사후에 알게 된 이해충돌 가능성에 대해선 사과하고 즉시 신고와 함께 이사를 완료했다"고 설명했다.

이어 "리모델링 비용과 주차장 자동문 설치는 모두 집주인이 지출한 사항이며 교육청과는 무관하다"며 "해당 사안은 이미 고발돼 경찰 조사를 통해 사실관계가 명확해질 것"이라고 덧붙였다.

재산신고 의혹에 대해서는 "공직자는 매년 재산 변동사항을 투명하게 공개하고 있으며, 본인의 급여와 배우자의 연금소득, 상속받은 고향 집의 매각을 통해 채무를 상환했고, 건물 리모델링 비용 역시 대출로 충당해 부채가 증가했다"고 해명했다.

김 교육감은 "전교조가 수년간 공개된 재산신고 내용에 대해 문제를 제기하지 않다가, 의혹을 억지로 엮어 마치 부정한 재산 증식을 한 것처럼 갑자기 여론몰이하는 방식은 정치권에서 자행하는 정치공세다"고 지적했다.





또한 "앞으로 이와 관련한 가짜뉴스 유포 가능성이 높다고 판단된다"며 "사실과 다른 허위사실에 대해서는 엄정하게 대응하겠다"고 경고했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

