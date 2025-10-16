"김·미역이 미래 먹거리"…완도, 2028국제박람회 유치 박차

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 상반기 국제행사 승인 목표

전남 완도군이 '2028 완도국제해조류산업박람회'의 국제행사 승인을 받기 위해 본격적인 유치 활동에 나섰다.

16일 완도군에 따르면 군은 지난 2014년과 2017년 두 차례 해조류박람회를 성공적으로 개최한 바 있으며, 특히 2017년 박람회에는 약 100만명이 방문해 3,000억원 규모의 경제적 파급효과를 기록하는 등 해조류 산업의 가능성을 입증했다.

완도군은 '2028 완도국제해조류산업박람회' 국제행사 승인을 위한 보고회를 진행했다. 완도군 제공

2028 박람회는 '해조류, 생명의 기원에서 인류의 미래로'를 주제로, 완도 해변공원 일원에서 개최될 예정이다. 해조류 이해관 등 7개 전시관 운영을 비롯해 국제 해조류 심포지엄, 수출 상담회 등 산업형 박람회로 꾸며진다.

군은 이번 박람회를 통해 ▲블루카본 자원으로서의 해조류 가치 부각 ▲기후변화 대응 식품산업 모델 개발 ▲국제 교류 확대 ▲지역 수산업 기반 경제 활성화 등 종합적인 목표를 달성한다는 계획이다.

이를 위해 군은 지난 5월 '기본계획 수립 용역' 최종 보고회를 마쳤으며, 전라남도와 협력해 해양수산부·기획재정부 등 관계 중앙부처와의 협의를 지속하고 있다. 국제행사 개최 계획서는 이달 중 해양수산부에 제출할 예정이다.

정부의 국제행사 승인 여부는 정책성 등급 조사 등을 거쳐 내년 상반기 중 결정된다. 군은 향후 박람회 조직위원회 구성과 함께 국제기구 및 관련 기관과의 협력도 강화할 방침이다.





신우철 군수는 "이번 박람회는 완도 해조류의 우수성을 세계에 알리는 계기가 될 것이다"며 ""정부의 국제 행사 승인과 범정부 차원의 지원을 끌어내기 위해 모든 역량을 쏟겠다"고 말했다.





