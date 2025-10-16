[2025국감]국가유산청 이집트 ODA 사업, '인맥 얽힌 이해충돌' 의혹

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

타당성 조사 교수, 사업 수주 산학협력단 책임연구원으로

국가유산청장 "감사 중"

국가유산청이 이집트에서 진행 중인 문화유산 분야 공적개발원조(ODA) 사업의 절차와 관리체계가 부실하다는 지적이 제기됐다. 국가유산청은 사안을 심각하게 받아들이고 현재 내부 감사를 진행 중이다.

김재원 의원은 16일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 디지털 헤리티지 센터 구축 ODA 사업과 관련한 의혹을 집중적으로 질의했다. 그는 "국가유산청은 ODA 수행 경험이 전무하다"며 "수십억원 규모 사업을 추진하는 과정에서 감독과 수탁이 인맥으로 얽히는 구조적 문제가 발생했다"고 주장했다.

국가유산청은 2022년부터 해당 사업의 타당성을 조사했고, 2023~2027년까지 약 5년간 사업을 진행 중이다. 사업 수행은 국가유산청 산하 특수대학인 한국전통문화대가 맡았다.

김 의원은 타당성 조사 과정에서 이해 충돌 가능성을 제기했다. 당시 참여한 전통문화대 교수가 추후 사업을 수주한 산학협력단의 책임 연구원으로 활동하고 있으며, 국가유산청 실무 담당자 역시 해당 교수가 재직하던 학과로 이직해 산학협력단의 공동연구원으로 참여하고 있다는 것이다.

또한, 지난해 사업비 24억원을 투입해 기록유산 디지털화 데이터베이스(DB) 3만 건 이상 구축을 목표로 했으나, 중간 점검에서 기자재 운송 지연 등 문제점이 확인됐다. 김 의원은 "사업 구조 자체가 이해 충돌·감독 실패·성과 조작이 결합된 복합 사안"이라며, 내부 감사뿐 아니라 외부 수사까지 검토해야 한다고 강조했다.

허민 국가유산청장은 "청장이 된 직후 자체 조사를 시작했고 현재 감사 중"이라며 "부적절한 사안이 발견되면 감사원 감사 또는 수사기관에 의뢰하겠다"고 밝혔다. 이어 "국감 이후 차장을 중심으로 이집트 현지 조사를 진행하고, 결과에 따라 대응할 계획"이라고 덧붙였다.





강경환 전통문화대 총장은 "국가유산청 감사 결과에 따라 필요한 조치를 취하겠다"는 입장을 밝혔다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

