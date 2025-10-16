'금산 인삼의 날' 기념 인삼 소비촉진 행사 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 22~26일까지 금산인삼약초시장 일원

사진=금산군 제공

금산군이 오는 23일 '금산 인삼의 날'을 기념하고 인삼·약초 소비를 활성화하기 위해 인삼 소비 촉진 판촉 행사를 개최한다.

군은 올해 초 금산인삼의 세계적 위상을 높이기 위해 10월 23일을 금산 인삼의 날로 제정한 바 있다.

이날 기념행사는 오후 6시 40분 금산종합체육관에서 열리며 식전행사를 시작으로 내빈 소개, 개회사, 축사 및 퍼포먼스가 이어지고 개그맨 이창명의 사회로 박서진, 김의영, 강예슬, 곽영광, 조승구, 조은하 등 인기 가수들이 출연하는 화려한 축하공연이 펼쳐질 예정이다.

금산인삼 소비 촉진 행사는 22일부터 26일까지 5일간 금산인삼약초시장 일원에서 열린다.

행사 기간 수삼 및 약초류, 인삼가공제품 등을 구매하는 고객에게는 금산사랑상품권을 지급해 인삼 소비를 촉진할 예정이다. 3만 원에서 10만 원 이상 구매 시 상품권 5000원부터 2만 원까지 제공한다.





김지헌 인삼약초정책과 담당자는 "이번 행사를 통해 금산 인삼의 우수성을 널리 알리고 지역 경제 활성화에도 기여할 수 있기를 기대한다"며 "신나는 공연과 소비 촉진 행사가 준비된 만큼 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





