"6000년 역사를 서울에서"…강동선사문화축제 17일 개막

암사동 유적 일대·암사초록길서 개최

올해 30주년, 선사시대와 현대문화 만나

6년 만에 거리퍼레이드 부활

가수 현진영·김경호 밴드 등 출연

선사시대를 배경으로 한 ‘제30회 강동선사문화축제’가 오는 17~19일 암사동 유적 일대(올림픽로 875)에서 열린다. 올해 축제는 ‘6000년의 숨결, 100년의 빛, 30년의 울림’을 주제로, 선사시대의 역사적 가치와 현대 문화가 어우러진 대규모 문화행사로 진행된다. 특히 제30회, 암사동 유적 발견 100주년을 맞아 해외 교류 도시와 기관이 참여하며 국제 축제로 위상을 넓혔다.

서울시에서 유일하게 선사시대 배경으로 열리는 강동선사문화축제가 오는 17일부터 사흘간 열린다. 거리퍼레이드 모습. 강동구 제공.

개막식은 17일 오후 7시 주무대 ‘불의 나라’에서 진행된다. 성화 릴레이와 함께 드론쇼가 하늘을 수놓고, 가수 현진영·박미경·장민호가 축하 공연을 펼친다.

둘째 날인 18일에는 서울시 무형유산 제10호 ‘바위절마을 호상놀이’ 재연, 중증장애인 가족 축제, ‘강동선사 노래자랑’ 등이 진행된다. 1200여 명이 참여하는 거리퍼레이드도 6년 만에 부활한다. 퍼레이드는 매머드(물)·시조새(불)·코뿔소(흙)·검치호(바람) 등 대형 조형물이 등장해 장관을 이루고, 구석기부터 철기시대까지 인류의 발자취를 생생히 재현한다.

19일 폐막식에는 가수 김현정, 박상철, 김경호 밴드의 공연이 예정되어 있고, 불꽃놀이로 대미를 장식한다.

올해 축제는 세대별 맞춤형 체험을 강화했다. 어린이들을 위한 ‘선사 물총 사냥’과 ‘신석기 고고학 체험 스쿨’, 중·장년층 대상 ‘선사 힐링 족욕’, 가족이 함께 즐길 수 있는 ‘선사 4종 올림픽’ 등이 운영된다. 야간에는 선사시대의 정취를 느낄 수 있는 ‘선사 야행’과 미디어파사드가 진행되며, 암사동 유적박물관 외벽에서 ‘빛의 향연’이 펼쳐진다.

행사장 곳곳에서는 지역예술인의 공연과 거리공연(야바위·마술 등)이 진행되고, 구에서 선정한 식품업소의 먹거리 부스가 운영된다. ‘선사 바비큐 체험’은 휴게존 내 푸드트럭 구간으로 옮겨 다양한 먹거리와 미식 체험을 동시에 즐길 수 있다.

강동선사문화축제 '선사 바비큐 체험'. 강동구 제공.

올해는 해외 교류도시인 일본 무사시노시와 스페인 세고비아시, 미국 미시건주 앤아버 공공도서관이 방문한다. 스페인 세고비아시는 부스를 운영하며 지역 홍보 영상 상영과 하몽 시식 등 현지 문화를 선보이고, 축제 이후엔 강동구 내 청소년시설을 방문해 진로체험 프로그램을 벤치마킹할 예정이다. 앤아버 공공도서관 사서들도 직접 참여해 동화 읽기와 퍼즐 체험 부스를 운영한다.

이수희 강동구청장은 “암사동 유적 발견 100주년을 맞은 올해 강동선사문화축제는 역사적 의미가 크고, 세계 여러 도시가 함께하는 국제 축제로 자리매김하고 있다”며 “6000년 전의 숨결이 전해지는 역사와 현재가 하나 되는 시간 속에서 강동의 문화적 저력을 느껴보시길 바란다”고 말했다.





한편, 축제 기간 대중교통 이용을 권장한다. 17~19일 선사초등학교~서원마을 구간과 올림픽로108길 초입이 전면 통제되며, 서원마을~올림픽로108길 일부 구간은 일방통행으로 운영된다. 거리퍼레이드가 열리는 18일 오후 3시부터 8시까지는 올림픽로 일부 구간(천호동공원 사거리~암사동유적지, 약 1.5㎞)의 차량통행이 전면 제한된다. 당일 해당 구간을 지나는 버스도 우회 운영된다.

올해 8월 강동중앙도서관을 방문한 미국 앤아버 공공도서관 관계자와 지역 아이들, 이수희 강동구청장(사진 오른쪽). 강동구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

