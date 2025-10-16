안산시, 평생비전센터 강사 24일까지 공개모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

직업기술·사회문화·신중년 등 93명 규모

경기도 안산시는 내년도 평생비전센터의 정규 교육과정을 운영할 외부 강사를 22일부터 24일까지 공개 모집한다고 16일 밝혔다.

시는 시민의 다양한 평생학습을 지원하고 공정한 우수 강사 채용을 위해 매년 공모를 통해 교육 강사를 선발하고 있다.

공개모집에서는 총 93명의 강사를 모집한다. 모집 분야는 ▲직업기술(조리) ▲직업기술(미용·패션·생활) ▲직업기초 ▲사회문화 ▲5060신중년 등 총 93개 과목이다.

지원 희망자는 단원구 고잔로 28 소재 평생비전센터 사무실로 방문해 신청 서류를 제출하면 된다. 우편 및 대리 접수는 불가하다.

시는 지원자를 대상으로 서류전형, 면접 등을 거쳐 다음 달 27일 합격자를 발표한다.





자세한 사항은 안산시청 누리집 '고시공고'나 안산시 평생비전센터 누리집의 '공지사항'을 참조하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

