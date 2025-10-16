에넥스, 전면 개편한 에넥스몰 공개…"온라인서 '나만의 집' 설계"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

회원 대상 개편 기념 프로모션 진행

에넥스는 공식 온라인 스토어 '에넥스몰'을 전면 개편하고, 이를 기념해 회원 대상 특별 프로모션을 진행한다고 16일 밝혔다.

에넥스는 에넥스몰에서 소비자가 직관적으로 상품을 탐색할 수 있도록 사이트 구조와 화면 구성을 전면 개편했다. 소비자가 색상·사이즈·소재 등 세부 옵션을 기반으로 원하는 제품을 빠르게 검색할 수 있도록 했고, 이용 데이터를 반영한 맞춤형 추천 기능도 강화해 구매 경험을 한층 높였다.

인테리어 트렌드, 공간 활용 팁, 스타일링 아이디어 등 다양한 콘텐츠를 제공하는 '에넥스 매거진' 기능도 새롭게 도입했다.

3D 인테리어 설계 프로그램은 이번 개편의 핵심이다. 전국 아파트와 연동되는 이 프로그램을 통해 고객은 집 도면을 불러오거나 직접 설계한 뒤, 주방·붙박이장·침대 등 가구부터 창호·바닥재까지 공간과 레이아웃에 맞게 자유롭게 배치하고 조정할 수 있다.

완성된 도면은 3D 렌더링으로 실제처럼 구현된다. 인공지능(AI) 인테리어 기능을 활용하면 북유럽 아이방, 우드톤 미드센추리모던 등 다양한 콘셉트를 시뮬레이션할 수 있다. 소비자는 이를 통해 온라인에서도 쉽게 '나만의 인테리어'를 설계, 체험할 수 있다.

에넥스는 자사몰 전면 개편을 기념해 이달 대규모 프로모션을 실시한다. 대표 행사인 '리뉴얼 플래그십 엔페스타'는 주방·붙박이장·거실·침실 등 전 제품군을 대상으로 구매 금액별 최대 180만원 추가 할인 혜택을 제공하며, 특별 패키지 구성을 통해 가격 경쟁력을 한층 강화했다. 행사 기간 중 구매 고객을 대상으로 한 경품 이벤트도 마련됐다.





에넥스 관계자는 "이번 개편은 단순한 외형 변화가 아니라 브랜드 방향성을 소비자에게 전달하기 위한 시도"라며, "앞으로도 맞춤형 인테리어 솔루션을 확대해 모두의 일상에 닿는 편안함을 제안하는 브랜드 경험을 지속해서 확장해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

