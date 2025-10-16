애플, M5칩 탑재 신형 맥북·아이패드 프로 등 출시…가격 동결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오늘부터 사전 주문…22일부터 정식 판매

향상된 AI 성능 제공…작업 빠르게 실행

애플이 자체 개발 차세대 칩 'M5'를 탑재한 아이패드 프로, 맥북 프로, 비전 프로 신제품을 출시한다고 15일(현지시간) 발표했다.

애플이 자체 제작한 M5칩이 들어간 신형 맥북 프로 이미지. 애플 제공

신형 아이패드 프로와 맥북 프로는 한국에서 오늘부터 사전 주문이 가능하고 오는 22일부터 정식 판매된다.

M5는 M4 대비 최대 4배 이상의 GPU 컴퓨팅 성능을 제공하고, 최대 45% 향상된 그래픽 성능을 구현한다고 회사 측은 설명했다.

M5는 3세대 3나노미터 기술을 기반으로 구축됐으며, 각 코어에 뉴럴 액셀러레이터를 탑재한 차세대 10코어 그래픽처리장치(GPU)를 도입해 GPU 기반 인공지능(AI) 작업을 획기적으로 빠르게 실행한다.

신형 아이패드 프로 제품의 경우에는 M4 칩을 탑재한 이전 모델보다 최대 3.5배 향상된 AI 성능을 제공하며, 애플이 새롭게 설계한 무선 네트워킹 칩 'N1'으로 와이파이 7 기술을 지원한다.

신형 아이패드 프로. 애플 제공

아이패드 프로는 11인치와 13인치로 출시되며 시작 가격은 각각 159만9000원, 209만9000원으로 이전과 동일하다.

애플은 올해 처음으로 한국이 아이패드 프로 1차 출시 국가에 포함돼 오는 22일 국내에서 구매할 수 있다고 밝혔다.

혼합현실(MR) 헤드셋 기기인 비전 프로 신제품은 지난해 출시된 첫 번째 버전과 비교해 성능 개선이 두드러진다. 기존 비전 프로에는 M2 칩이 장착된 데 비해 이번 신제품에는 최신 M5 칩이 탑재됐기 때문이다.

이에 따라 더 향상된 공간 경험을 가능케 하고 지원 언어가 추가된 애플 인텔리전스 기능이 구현된다. 또 맞춤형 마이크로 OLED 디스플레이를 탑재해 이전보다 더 선명한 이미지를 보여준다.

배터리 수명도 더 길어졌으며, 기기를 머리에 쓸 때 접촉면인 밴드 부분은 쿠션이 들어간 '듀얼 니트 밴드'라는 이름으로 개선돼 장시간 착용 시 피로감과 불편함을 줄였다고 회사 측은 설명했다. 비전 프로의 가격 역시 이전과 마찬가지로 499만원에 시작한다. 한국 출시 일정은 공개되지 않았다.





맥북 프로 14인치 신제품은 애플의 노트북 라인업 중 처음으로 M5 칩을 탑재해 이전보다 더 빠른 AI·그래픽 성능을 제공하며, 배터리 수명은 최대 24시간으로 늘어났다. 블랙과 실버 두가지 색상으로 출시되며, 가격은 239만원이다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

