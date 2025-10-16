치매·파킨슨병부터 AI 진단까지…세계신경과학회 학술대회 서울 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

약 100개국 3500여명의 신경과 전문의·연구자 참석

세계신경과학계 최대 학술행사인 제27차 세계신경과학회 학술대회(WCN 2025)가 지난 12~15일까지 서울 강남구 코엑스에서 열렸다. 이번 대회는 세계신경과연맹(WFN)과 대한신경과학회(KNA)가 공동 주최했으며, 약 100개국 3500여명의 신경과 전문의와 연구자가 참석했다.

서울 강남구 코엑스에 설치된 WCN 2025 메인 입구의 모습. 대웅제약

WCN은 1961년 벨기에 브뤼셀에서 처음 시작된 이후 4년마다 열리는 세계 최대 규모의 신경과 국제학술대회다. 한국에서 개최된 것은 이번이 처음이다. 김승현 대한신경과학회 이사장(한양대병원 신경과 교수)은 "서울에서 열린 이번 대회는 아시아를 넘어 세계 신경학 발전의 이정표가 될 것"이라며, "신경과학 연구의 새로운 흐름과 글로벌 협력의 장을 마련하게 되어 뜻깊다"고 했다.

오세훈 서울시장은 개막식 환영사에서 "고령화 시대에 신경계 질환은 우리 모두가 함께 풀어가야 할 중요한 과제이며, 서울시도 이에 깊은 관심을 가지고 다양한 노력을 기울이고 있다"며 "이번 학회를 통해 최신 연구 성과를 공유하고 문제 해결을 위한 새로운 해법을 찾는 뜻깊은 자리가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

올해 대회의 주제는 '신경과학 혁신의 심장'이다. 프로그램은 전범석 조직위원장 총괄 아래, 기조 강연, 교육 세션, 권역별 학술 심포지엄, 실습형 워크숍 등 약 130개 세션으로 구성됐다. 주요 세션에선 치매·파킨슨병 등 신경퇴행성 질환, 뇌혈관 질환, 신경면역 질환뿐 아니라 AI·디지털 헬스케어 등 최신 뇌과학 연구와 임상 혁신이 다뤄졌다.

기조강연에는 볼프강 그리졸트, 가이 룰로, 스티븐 L. 루이스 등 세계 신경학계를 대표하는 석학들이 참여해 신경과학의 미래 방향성과 글로벌 협력 모델을 제시했다.

특히 이번 대회에서는 AI 기반 뇌질환 조기진단 기술, 디지털 치료제(DTx), 원격 신경재활 기술 등 한국의 디지털 헬스 분야 혁신 사례가 국제적으로 소개됐다. 또 일반 시민과 환자들이 함께 참여하는 'Patient Day' 프로그램을 통해 환자 중심 진료, 신경질환 예방, 인지 건강 관리의 사회적 공감대를 확산했다.

학회는 'Sustainability Initiative', 즉 지속가능한 선도적 캠페인을 통해 친환경 전시, 종이 없는 학회 운영, 탄소중립 인증 등 지속가능한 국제행사 운영 모델도 선보였다.





이번 대회의 실무를 총괄한 대한신경과학회 총무이사 최호진 한양대구리병원 교수는 "WCN은 신경과학 분야에서 전 세계 신경과 전문의와 연구자가 한자리에 모이는 가장 권위 있는 학술대회"라며 "대한신경과학회는 이번 학회를 통해 우리나라의 신경과학이 세계와 함께 성장하는 전환점이 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

