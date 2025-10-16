한미 관세협상 급물살, 김용범 "긍정적으로 보고 있다"…미국으로 출국

김용범 정책실장·김정관 산업통상자원부 장관 방미

김 실장 "최근 미국 측이 아주 긴밀하게 소통하는 모습 보여"

김 장관 "외환시장 관련 간극 상당부분 좁혀"

타결 시점, APEC·한미 정상회담 시기가 목표

김용범 정책실장이 16일 "우리 장관들이 미국 워싱턴D.C.에 갔고, 여러 갈래 논의가 이뤄지고 있는 만큼 협상에 박차를 가하면 좋겠다고 해서 (미국으로) 가게 됐다"면서 "(한미 관세협상 후속 협의를) 긍정적으로 보고 있다"고 말했다.

연합뉴스

김 실장은 이날 한미 관세협상 후속 협의를 위한 방미길에 기자들과 만나 한미 관세협상이 마무리 단계에 있다는 스콧 베선트 미국 재무장관의 발언과 관련해 "그간 미국 내 관련 부서들이 긴밀하게 소통하는 인상을 안 보였었는데, (최근에는) 미국 상무부가 아주 긴밀하게 소통하는 모습을 보이고 있다"면서 이같이 밝혔다.

김 실장은 미국 워싱턴D.C.에서 김정관 산업통상자원부 장관 등 협상팀과 함께 하워드 러트닉 미국 상무부 장관 등 핵심 관계자들을 만나 대면 실무 협의를 진행할 계획이다. 전날(15일)에는 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 미국으로 건너갔고, 여한구 통상교섭본부장은 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표와 면담 계획을 잡는 등 방미 일정을 시작했다.

그는 "이번 방미 기간 김정관 산업통상부 장관은 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 협상하고, 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 베선트 재무장관과 협상을 한다"면서 "국제통회기금(IMF)과 월드뱅크 연차 총회 기간이고, 우리가 목표로 하는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 한미정상회담을 계기가 적절하기도 해서 미국을 방문하게 됐다"고 설명했다.

대미 투자 펀드를 달러가 아닌 원화 계좌를 이용하는 방안을 모색하고 있다는 관측과 관련해서는 구체적인 언급을 피하면서도 한미 간 이견을 상당 부분 좁혔다고 밝혔다. 김정관 산업부 장관은 "구체적인 내용은 답변드리기 어렵다"며 "외환시장과 관련된 여러 부분에서 미국 측과 상당 부분 간극을 좁혔다고는 말씀드릴 수 있다"고 했다.

또한 도널드 트럼프 미국 대통령이 3500억 달러 규모 대미 투자금을 선불(upfront)로 하는 것에 합의했다고 말한 것에 대해 김 장관은 "외국 정상의 발언에 토를 달거나 그런 말을 하는 건 적절치 않다고 생각한다"면서 "다만 여러가지 내용들을 가지고 협상 테이블에서 논의하는 과정에 있기 때문에 과정 중 하나라고 보시면 된다"고 답변했다. 그러면서 김 장관은 타결 시점과 관련해 "APEC은 정상이 만나는 기회이기 때문에 협상단 간 이 기회를 활용하자는 공감대는 있다"면서 "우리 국익과 국민들의 이익 관계가 훨씬 더 중요한 이슈라고 생각한다"고 말했다.

미국 측이 한국에 제시한 대미 투자 펀드 관련 수정안에 최근 2주 사이에 상당히 의미 있는 반응을 보이면서 두 달 이상 교착상태에 있었던 협상이 다시 급물살을 타고 있다. 협상팀은 이달 말 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 진행되는 한미 정상회담까지 관세협상을 마무리한다는 계획이다. 스콧 베선트 미국 재무장관도 15일(현지시간) 기자간담회에서 한미 관세협상과 관련해 "이견이 해소될 수 있다고 확신한다"면서 "현재 대화하고 있으며 앞으로 10일 내로 무엇인가를 예상한다"고 말했다. 그간 상당 부분 이견을 좁혀 극적 타결 가능성이 있음을 시사한 발언으로 풀이된다.

한국과 미국은 지난 7월 말 큰 틀의 관세 협상을 타결했으나 3500억달러 규모 대미 투자 패키지의 세부 운용 방식을 두고 이견이 발생, 협상 교착 상태에 빠졌다. 미국은 대부분 지분 투자(에쿼티), 즉 현금 투자를 요구했다. 이에 대해 한국은 '상업적 합리성'을 강조하며 외환시장 안정성, 국내총생산(GDP) 규모 등을 고려해 대출·보증 등 방식으로 투자 한도를 채우는 게 합리적이라는 수정안을 보냈다.





앞서 김 실장은 전날 삼프로TV가 공개한 인터뷰에서 "APEC이 되면 (7월 31일 한미 관세협상 타결 이후) 3달이 되는데, 정상 간 합의안 관세 협상이 마무리되도록 실무 협상을 잘 이어가고 있다"면서 "(관세협상 종료의) 데드라인이 따로 있는 것은 아니지만, 두 정상이 만나는 계기가 그렇게 자주 오는 것도 아니기 때문에 APEC이 실질적으로 큰 목표"라고 말했다. 그러면서 김 실장은 "미국이 우리가 보낸 수정 대안에 대해 미국이 상당히 의미 있는 반응을 보였고, 새로운 대안이 왔다"며 "이번 주 우리 협상단이 가서 실질적으로 대화를 할 것"이라고 말했다.





