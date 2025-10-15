민주당 경주지역위, '폐철도법 제정 촉구 시민 서명운동 발대식' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한영태 위원장, "입법 추진의 핵심은 시민의 참여와 연대에 있다"



더불어민주당 경주시지역위원회(위원장 한영태)는 15일 구 경주역 앞에서 '폐철도법 제정 촉구 시민 서명운동 발대식'을 열고, 경주시민이 직접 참여하는 입법 촉구 운동의 시작을 공식 선언했다.

이번 행사는 경주의 폐철도 부지를 도시 발전의 자산으로 전환하기 위한 입법 기반을 마련하고, 시민과 정치권이 함께 힘을 모으자는 취지로 진행됐다.

AD

발대식은 한영태 위원장의 인사말, 경과보고와 서명운동 취지 설명, 시민 발언, 발족 선언문 낭독, 서명 퍼포먼스 순으로 이어졌다.

한영태 위원장은 인사말에서 "경주의 폐철도는 과거의 흔적이 아닌 미래의 자산이며, 이를 시민의 힘으로 되살려야 한다"며 "입법 추진의 핵심은 시민의 참여와 연대에 있다"고 강조했다.

이어 주미 청년위원장은 2020년부터 시작된 도시관리계획 정비 용역과 2023년 최종보고회까지의 과정을 설명하며, 행정 지연과 법적 근거 부족으로 인한 개발 정체 문제를 짚었다.

그는 "현행 '철도 유휴부지 활용 지침'만으로는 지자체가 독자적으로 개발을 추진하기 어려운 구조"라며, "법 제정을 통해 국가적 지원과 제도적 기반을 확보해야 한다"고 강조했다.

시민 발언자로 나선 방현우, 신수연 시민은 "폐철도 부지 방치로 도시의 중심이 낙후되고 시민 불편이 가중되고 있다"며 조속한 법 제정의 필요성을 호소했다.

그리고 남우모 다문화위원장, 최규학 농어민위원장이 공동으로 낭독한 '폐철도법 제정 촉구 시민 선언문'에서는 "폐역과 철로는 과거의 흔적이 아닌 미래의 기반이며, 법 제정을 통해 경주가 전국의 모범 도시가 돼야 한다"고 선언했다.

이어 한영태 위원장이 첫 서명을 하며 본격적인 서명운동의 시작을 알렸다.

행사 이후 현장에서는 시민들의 자발적인 서명이 이어졌으며, 경주시지역위원회는 오프라인 부스와 온라인 서명 구글폼을 통해 운동을 지속할 예정이다.

특히 지난 9월에는 김석기 의원(국민의힘)과 민홍철 의원(더불어민주당)이 초당적으로 공동 토론회를 개최하여 입법 논의를 본격화하는 등, 폐철도법 제정을 위해 당을 넘어선 전국적 공감대를 형성시키고 있다.

경주시지역위원회는 "이번 서명운동은 단순한 법 제정 요구를 넘어, 경주의 미래를 시민 스스로 설계하는 역사적인 첫걸음"이라며 "경주시민 한 사람 한 사람의 서명이 국회와 정부를 움직이는 힘이 될 것"이라고 밝혔다.





AD

수집된 서명지는 국회와 국토교통부에 공식 전달돼 폐철도법 제정을 위한 입법청원 절차에 활용될 예정이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>