한국거래소, 부산 희귀질환 아동 치료비 지원 후원금 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국거래소가 15일 부산 저소득층 희귀질환아동치료비 지원을 위해 후원금 1억1000만원을 월드비전(회장 조명환)에 전달했다.

후원금은 장기간의 투병 생활로 인해 경제적 어려움을 겪고 있는 희귀질환아동의 의료비(10명)와 장애보조기구 구입(16명)에 사용될 예정이다.

비영리단체인 월드비전과 한국거래소는 2019년부터 희귀질환아동의치료비 지원과 장애를 보조하는 보장기구 지원, 가족 화합을 위한 가족캠프 지원 등 희귀질환 아동을 위한 다양한 후원을 이어오고 있다.

현재까지 한부모가정-아동(뇌전증), 저소득가정아동(웨스턴증후군) 등 경제적으로 어려움에 처한 희귀질환 아동 총 153명을 지원했다.





AD

정은보 한국거래소 이사장은 "장기간 치료로 경제적으로 어려움을 겪는 희귀질환 아동에게 치료비 지원이 큰 힘이 된다고 들었다"며 "앞으로도 희귀질환 아동들이 건강하게 꿈을 키우며 성장할 수 있도록 관심과 노력을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

한국거래소가 15일 장기간 투병 생활로 인해 경제적 어려움을 겪고 있는 희귀질환 아동의 치료비 지원을 위해 1억1000만원을 월드비전에 전달하고, 한국거래소 정은보 이사장(왼쪽)과 월드비전 조명환 회장이 기념 촬영을 하고 있다. 한국거래소

AD





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>