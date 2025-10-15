김병기 "MBK 입법부 우습냐…투자금 회수 검토해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"與와 약속한 홈플 점포 폐업 유예 번복"

김병기 더불어민주당 원내대표가 김병주 MBK파트너스 회장이 국정감사에서 홈플러스 점포 폐업 유예 약속을 번복한 데 대해 "입법부가 우습게 보이냐"고 비난했다. 그러면서 공정위 등 관계 기관에 투자금 회수 등 MBK에 대한 엄정 제재를 촉구했다.

정청래 더불어민주당 대표와 김병기 원내대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 2025.10.15 김현민 기자

AD

15일 여의도 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 김 원내대표는 "지난달 저와 민주당 의원들은 홈플러스 본사를 찾아 김 회장을 만났다"며 "그는 우선협상대상자가 있다고 말하며 15개 점포 폐업을 유예하겠다고 약속했는데 전날은 그런 말을 한 적이 없다고 부인했다"고 밝혔다.

그는 "만약 그런 말을 한 증좌가 나오면 책임을 지겠느냐"라며 "회의 후 불과 며칠 만에 말을 뒤집고 인수자 공개 모집으로 전환했는데, 다음 달 10일까지 인수자를 찾겠다는 것은 사실상 불가능하다"고 말했다. 이어 그는 "이를 명분으로 손 털고 떠나려는 파렴치한 먹튀 시나리오일 것"이라며 "인수자를 찾는 척 법원 청산 결정을 이용하려고 할 것이다"고 덧붙였다.

김 원내대표는 "전날 정무위 국감에서 김 회장은 인수 책임이 없다면서 사재 5000억원 출연을 강조했는데, 실제로는 조건부이거나 보증에 불과하다"며 "자기 돈 한 푼 제대로 쓰지 않고 사회적 책임을 운운하는 이런 뻔뻔함을 결코 용납하지 않겠다"고 했다.

그는 "공정위, 금융위, 금감원 등 관계기관에 MBK에 대한 엄정 제재를 강력하게 촉구한다"며 "국민연금과 금융기관들도 스튜어드십 원칙과 사회적 책임 투자 원칙에 따라 MBK의 투자금 회수를 적극 검토해주길 바란다"고 힘주어 말했다.





AD

끝으로 "다시는 이런 부도덕한 사익 집단이 소상공인, 자영업자의 피눈물로 부를 축적하지 못하도록 강력하게 대응하겠다"고 전했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>