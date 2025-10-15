자연에 순응해 살겠다던 춤꾼 겸 연극인, 장기기증으로 5명 살리고 하늘로

뇌출혈로 쓰러진 후 장기·인체조직 기증

'자연에 순응하는 삶을 살겠다'며 장기기증 희망 등록을 신청했던 60대 춤꾼 겸 연극인이 뇌사상태에서 장기를 기증해 5명의 생명을 살리고 세상을 떠났다.

15일 한국장기조직기증원에 따르면 지난 8월 박현덕씨(60)는 뇌사 상태에서 5명에게 심장, 폐장, 간장, 양측 신장을 각각 기증한 뒤 숨졌다. 이와 함께 100여 명 환자에게 뼈, 연골, 근막, 피부 등의 인체 조직기증을 진행했다.

뇌사 장기기증으로 생명 살린 박현덕씨. 한국장기조직기증원

AD

기증원에 따르면 박씨는 수영 강습을 받던 도중 뇌출혈로 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 이송돼 응급 수술을 받았지만 끝내 의식을 회복하지 못해 뇌사 판정을 받았다. 박씨는 지난 2002년 기증원을 통해 장기기증 희망 등록을 신청한 바 있었고, 가족들은 그의 희망대로 기증에 동의했다.

유족들은 그가 긍정적이고 밝은 성격으로 하고 싶은 일을 열정적으로 하면서도 함께 하는 이를 배려하는 따뜻한 사람이었다고 추억했다. 경남 남해군 상주면에서 2남 2녀 중 막내로 태어난 박씨는 동아대 풍물패에서 활동하다 대학 졸업 후에는 극단 '자갈치'에서 연기와 탈춤, 마당놀이를 했으며 이후에는 극단을 떠나 객원 배우와 예술 강사로 활동했다.

최근에는 지역 시민단체와 환경 살리기, 탈춤 등 민속 예술 계승에 힘쓰고 장애인과 비장애인이 함께하는 공연 등을 진행했다. 10년 넘게 헌혈을 40번 이상 꾸준히 해 왔고 쉬는 날이면 농사를 지어 어려운 이웃에게 먹을 것을 나눠 주기도 했다고 유족은 전했다.





AD

박씨의 아내 김혜라씨는 "열정적이며 자유로웠고, 봉사의 삶을 살았던 당신은 하늘의 별이 됐네. 무대에서 환하게 빛나던 당신을 기억해. 공연할 때 살아있음을 느끼는 사람이었는데, 이제 5명에게 새 생명을 주고 100여 명에게 희망을 나눴네. 자연에 순응하며 살고 싶다던 바람대로 떠났구나. 사랑하고 고마워"라고 고인에게 마지막 인사를 건넸다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>