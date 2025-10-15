"홈플러스 청산 노리냐"…국감 첫 등장 김병주, 여야서 뭇매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"인수후보와 협상중"→공개입찰 10여일새 전환

여야 의원들 "결국 청산으로 가는 수순" 지적

김 회장 "홈플 회생관련 의사결정 참여X"

추가 사재 출연 요구에는 "여력 부족"

동북아 지역 최대 규모 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스의 수장 김병주 회장이 홈플러스 사태와 관련해 처음으로 국정감사에 모습을 드러냈다. 홈플러스를 살리려면 매각만이 살길이라고 호소했지만, 여야 의원들은 진정성이 없다며 질타했다.

김 회장은 14일 국회 정무위원회의 공정거래위원회, 개인정보보호위원회 국정감사에 증인으로 출석해 홈플러스 관련 집중 질의를 받았다. 김 회장은 그간 국내 최대 PEF 운용사 수장으로서 투자 기업 관련 논란이 불거졌을 때 국정감사 출석 요구를 받았으나 불출석 사유서를 제출하며 나타나지 않았다.

이날 자리에선 강도 높은 비판이 쏟아졌다. 김남근 더불어민주당 의원은 "9월19일 여당 원내대표와 만나 '유력한 후보자와 협상 중'이라 했는데 20일도 지나지 않아 공개입찰로 전환했다"며 "인가 전 인수합병(M&A) 마지막 시한이 20여일 남은 시점에 공개 모집으로 새 인수자를 구할 수 있느냐"고 따져 물었다. 이어 "알아보니 인수 희망자도 없던데 처음부터 청산을 염두에 둔 행보 아닌가"라고 질타했다.

이에 김 회장은 "홈플러스 M&A는 실패하면 안 된다고 보고 꼭 성사시켜야 한다"며 "많이 도와달라"고 말했다. 이에 윤한홍 국회 정무위원장(국민의힘 의원)은 '매각만이 살길'이라는 당위성만 강조한다고 비판했다.

홈플러스 공동대표이사를 맡고 있는 김광일 MBK파트너스 부회장은 매각 성공 가능성에 대한 질문에 "현재는 절반 정도로, 기업 오너급 최종 의사결정권자들이 결정을 내리면 할 수 있는 단계에 와 있는데 마지막 관문을 못 넘고 있다"며 "이달 말까지 매수자들로부터 인수의향서(LOI)를 제출받아 법원에 내야, 회생계획안 제출 기한(올해 11월10일)을 추가로 연장해달라고 요구할 명분도 생긴다"고 답했다.

김 회장이 홈플러스 사태의 직접적 관계자가 아니라는 입장을 반복한 점에 대해서도 의원들의 비판이 쏟아졌다. 김 회장은 홈플러스 경영 의사결정에 참여했냐는 질의에 "MBK는 대기업이 아닌 PEF 운용사고, (저는) 대기업 총수가 아니다"라며 "13명의 파트너 운용역들이 각자 분야를 맡고, 제 담당은 자금 모집과 투자자 관리"라고 밝혔다. 그러면서도 "제 회사이고, 사회적 책임을 다해야 한다" 덧붙였다.

다만 추가 사재 출연이나 MBK의 자금 지원에 대해서는 선을 그었다. 관련 질문에 김 회장은 "법인과 개인의 자금 여력이 부족한 상태"라며 "14조원이라는 제 자산 가치는 법인 가치를 매긴 것 같은데, 비상장 회사라 해당 주식을 팔아 재산을 만들 수 있는 구조가 아닌 만큼 이해해 달라"고 답했다.





앞서 MBK는 홈플러스 정상화를 위해 대출 보증, 증여 등의 형태로 3000억원을 투입했다. 이 가운데 400억원은 김 회장이 사재를 출연한 것으로 전해졌다. MBK 차원에서도 펀드 운용수익을 활용해 홈플러스에 최대 2000억원을 추가 증여하겠다고 밝힌 바 있다.

김병주 MBK파트너스 회장이 14일 국회에서 열린 공정거래위원회, 개인정보보호위원회 등에 대한 정무위원회 국정감사에 증인으로 출석하고 있다. 2025.10.14 김현민 기자

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

