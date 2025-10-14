손흥민·이강인 있는데…홍명보호, 파라과이전 2시간 앞두고도 좌석 '텅텅'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

몇년 전 '만원 관중' 릴레이와 비교

브라질전 참패 영향 주장도

손흥민이 지난 10일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 브라질 축구 대표팀의 친선경기를 마친 후 팬들에게 인사하고 있다. 연합뉴스

AD

한국 축구대표팀이 브라질전 참패 이후 치르는 파라과이 평가전의 예매율이 기대에 못 미치고 있다. 대한축구협회에 대한 부정 여론과 식어버린 팬심이 맞물리면서, 경기장 곳곳이 텅 비게 될 전망이다.

14일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열리는 파라과이전은 사실상 매진이 불가능한 상황이다. 경기 시작 두 시간 전인 오후 6시 기준으로 협회 공식 예매 플랫폼 'PlayKFA'에는 전체 6만6000석 중 약 3만8000석이 남아 있다. 절반이 넘는 규모다. 현장 판매를 고려해도 흥행 실패가 불가피하다는 분석이 나온다.

한국 축구 대표팀이 파라과이와의 경기를 약 2시간 앞둔 시점의 티켓 잔여 상황. playKFA 캡처

불과 몇 년 전만 해도 대표팀 경기는 '오픈런'이 일상이었다. 2022년 국내 A매치 5경기 중 4경기가 매진됐고, 같은 해 9월 고양종합운동장에서 열린 코스타리카전은 예매 개시 몇 분 만에 좌석이 모두 팔렸다. 당시엔 '만원 관중'이 당연한 분위기였다.

일각에서는 예매 부진을 날씨 탓으로 돌리지만, 팬들은 냉담하다. 한 축구 커뮤니티에는 "브라질전 경기력을 보고 누가 표를 사겠나", "감독과 선수 모두 기량이 떨어졌다", "팬 여론은 무시하면서 매진을 기대하는 건 염치없다" 등의 비판이 잇따랐다.

홍명보 감독은 파라과이전을 앞두고 일부 선발 변화를 예고했다. 전날 고양종합운동장에서 열린 기자회견에서 그는 "브라질에 패한 만큼 이번 경기는 여러모로 중요하다"며 "브라질전에서 장시간 뛴 선수 몇 명은 로테이션이 필요하다"고 밝혔다.





AD

홍명보 감독이 10일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 브라질 축구 대표팀의 친선경기에서 선수들에게 지시하고 있다. 연합뉴스

대표팀이 이번 경기를 통해 흔들린 팬심을 되돌릴 수 있을지 주목된다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>