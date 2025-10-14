대통령실 "내일 외교2차관 단장으로 캄보디아 대응팀 파견…여행경보 격상 검토"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김남준 대통령실 대변인 14일 브리핑

대응팀에 경찰청, 국가정보원 등 합류

국가수사본부장도 내일 함께 출국하기로

김남준 대변인이 14일 용산 대통령실에서 현안 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

캄보디아에서 벌어지고 있는 한국인 납치·감금 등 강력범죄에 대응하기 위해 정부가 15일 외교부 2차관을 단장으로 하는 '정부 합동 대응팀'을 현지에 파견한다. 캄보디아 내 주요 범죄 지역 여행경보는 격상을 검토한다.

김남준 대통령실 대변인은 14일 용산 대통령실 브리핑에서 "(이 대통령이 주재하는) 비공개회의에서 외교부, 법무부, 경찰청의 캄보디아 취업사기 대응 현황 및 조치 계획 보고가 이뤄졌다"며 "외교부는 내일 2차관을 단장으로 경찰청, 국가정보원 등이 참여하는 정부 합동 대응팀을 파견한다"고 밝혔다.

또 범죄가 발생하고 있는 지역의 여행경보 격상도 검토할 방침이다. 정부는 여행자제 지역인 캄보디아 프놈펜 지역의 경보를 특별여행주의보 한 단계 상향 조정한 바 있다.

김 대변인은 "캄보디아의 협조를 견인하기 위한 가능한 모든 외교적 노력을 기울이는 한편, 캄보디아 대사관 경찰 주재관 증원을 비롯한 인력 보강 등 대사관 대응 역량을 강화해 나갈 예정"이라며 "국내에서도 해외 취업 광고 모니터링, 가담자 처벌, 경각심 제고를 위한 홍보 강화 등을 추진할 계획"이라고 강조했다.

그러면서 "국내에서 범죄 피해 규모를 더 신속하고 정확하게 분석하는 한편 추가 피해 차단과 피해 사례 누락을 방지하기 위해 10월 중 대국민 특별신고 기간을 운영할 예정"이라고 김 대변은 전했다.

최근 캄보디아에서 고문으로 사망한 20대 대학생 사건에 대해서는 수사 공조 현황과 대응계획이 보고됐다. 법무부는 현지 범죄 단지 단속을 위해 동남아·아세안과의 초국가적 범죄협의 협의체를 활용할 계획이다. 또 국제공조를 위해 국가수사본부장이 15일 파견되는 합동 대응팀과 함께 출국한다. 경찰은 캄보디아 측과 내국인 송환 및 경찰관 추가 파견 등도 논의할 예정이다.





이 대통령이 이날 국무회의에서 "관계 부처는 캄보디아 정부와 협의를 통해서 양국의 치안 당국 간 상시적인 공조 체제 구축에 속도를 내주기를 바란다"며 실종신고 확인 작업도 조속히 진행하라고 지시했다.





