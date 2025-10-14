시흥 대야삼2어린이공원서 16일 청년·중장년 일자리박람회 열린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

61개 기업 참여…300여명 채용 예정

경기도 시흥시에서 청년과 중장년을 아우르는 대규모 일자리박람회가 개최된다.

시흥시는 경기도, 경기도일자리재단과 공동으로 오는 16일 대야동 대야삼2어린이공원에서 '2025년 K-시흥 2040 플러스 경기도 5070 일자리박람회'를 개최한다고 14일 밝혔다.

박람회에는 시흥 지역 61개 우수기업이 참여해 300여 명을 채용할 계획이다. 구직자는 신분증을 지참해 행사장에 방문하면 당일 현장 면접에 참여할 수 있다.

행사에서는 일자리 지원정책 홍보 및 상담, 어르신 유망 일자리 체험 등의 부대행사가 마련된다. 현장에는 중장년층을 위한 직무 설명과 이력서 사진 촬영, 인공지능(AI) 활용 북마크 만들기, 친환경 DIY 등 다양한 체험 행사도 열린다.

정호기 시흥시 경제국장은 "이번 박람회가 전 세대 구직자들에게 실질적인 취업 기회를 제공하고, 지역 내 기업과 인재가 함께 성장하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





