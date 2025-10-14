이재명 대통령 "국회 증언거부 허용 안 돼…국가기강 문제"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령이 14일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 14일 국회에서의 증언 거부와 위증이 절대 허용되어선 안 된다고 강조했다. 이 대통령은 행정안전부와 법무부를 향해 "국가 기강 문제"라며 관련 수사 상황을 확인해보라고 지시했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하면서 "국민을 대표하는 국회의원들한테, 법률에 따라서 진실을 말해야 할 사람들이 (증언을) 거부한다든지, 대놓고 뻔뻔하게 거짓말한다든지 (하는 상황을) 절대 허용하면 안 된다고 생각한다"고 말했다.

이어 이 대통령은 "작년부터 국회에서 증언을 요구하면 거부하고 말이야, 되지도 않는 이유로. 가서 거짓말하고"라면서 "계속 (문제가) 반복되고 있다. 그러면 안 된다"고 재차 비판했다.

이 대통령은 "검찰과 경찰이 책임져야 한다"고 요구했다. 그는 "위증 사건 고발을 수없이 했는데 왜 수사를 안 하느냐"며 "내버려 두니까 계속 그런다"고 지적했다. 그러면서 "고발은 어떻게 했고, 처리는 어떻게 했는지 수사상황을 체크하라"고 지시했다.





또 이 대통령은 "전에는 자기가 한 말이 사실과 다르면 사과했다. 거짓말하고 사과하지 않으면 사람 취급을 하지 않았다"면서 "거짓말 잘하는 게 실력처럼 보인다. (가짜뉴스가) 시간이 지나면 없어지는 게 아니라 세력을 형성하기도 한다"고 분석했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

