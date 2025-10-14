현대차-英 테이트 미술관, 내년 4월까지 열번째 전시 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

열 번째 공동 전시 '마렛 안네 사라' 展

현대자동차는 영국 테이트 미술관의 장기 파트너십의 일환으로 '현대 커미션: 마렛 안네 사라: Goavve-Geabbil' 전(展)을 14일(현지시간)부터 내년 4월 6일까지 개최한다고 밝혔다.

'현대 커미션(Hyundai Commission)'은 현대차와 테이트 미술관이 현대미술의 발전과 대중화를 지원하고자 2014년 체결한 장기 파트너십 차원에서 진행된다. 테이트 모던의 대규모 전시장인 터바인 홀에서 매년 새로운 작품을 선보이는 전시 프로젝트다.

올해는 마렛 안네 사라가 열 번째 현대 커미션 작가로 참여한다. 마렛 안네 사라는 노르웨이, 스웨덴, 핀란드, 러시아에 걸친 사프미 지역에 거주해온 선주민 '사미' 공동체의 일원이다. 사미 생태계와 삶에 밀접하거나 순록 목축과 관련된 재료나 방법을 사용해 동물, 대지, 물, 인간의 호혜적 관계를 보여주는 조각과 설치 작품을 선보여왔다.

'현대 커미션: 마렛 안네 사라: Goavve-Geabbil' 전시 전경. Photo Tate (Sonal Bakrania) 제공

작가는 이번 전시를 통해 오늘날 사미 사회가 직면한 생태 문제를 조명하고, 사미 선주민 문화의 중심이 되는 '모든 생명체가 서로 연결되고 영향을 주고받는 공존의 관계와 상호 연결성'을 살펴본다.

특히 이번 전시 제목의 'Goavve-Geabbil'은 주요 작품의 작품명을 결합한 것으로, 오늘날 현대 사회가 마주하고 있는 다양한 환경적 변화 속에서 동물·자연 등과의 경계 없는 상호 작용을 통해 축적된 선주민의 지식과 실천의 가치를 상징적으로 아우르고 있다.

이번 전시 진행은 테이트 모던 국제 미술 큐레이터 헬렌 오말리와 전시 어시스턴트 해나 고얼리즈키가 맡았다.

현대차 관계자는 "공존의 가치에 주목하는 이번 현대 커미션 전시가 인류의 지속 가능한 미래를 위한 지혜를 발견할 수 있는 장이 되길 기대한다"고 말했다.

한편, 현대차는 테이트 미술관과의 기존 파트너십을 최근 2036년까지 연장했으며 '현대 커미션'과 더불어 '현대 테이트 리서치 센터: 트랜스내셔널'에 대한 후원도 이어갈 계획이다.





'현대 테이트 리서치 센터: 트랜스내셔널'은 전문가들과의 폭넓은 국제 교류를 아우르는 연구 및 학술 행사를 통해 테이트 미술관이 전지구적 관점에서 전 세계의 다양한 미술사를 반영한 전시와 프로그램을 선보일 수 있도록 지원해 왔다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

