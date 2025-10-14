경기도 "65세 이상 노인, 인플루엔자·코로나19 동시접종"…15일부터

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 이달 15일부터 내년 4월30일까지 도내 65세 이상 노인 대상 인플루엔자와 코로나19 국가 예방접종을 실시한다.

노인 접종은 연령대별로 진행하며, 10월15일 75세 이상을 시작으로 10월20일부터 70세 이상, 10월22일부터 65세 이상이 접종을 받을 수 있다.

예방 접종은 주소지와 관계없이 전국 위탁의료기관 및 보건소(방문 전 확인 필수)에서 가능하다. 가까운 위탁의료기관 정보는 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 확인할 수 있다. 접종 시에는 신분증을 지참해야 한다.

경기도의 인플루엔자, 코로나19 동시접종 포스터

경기도는 겨울철 인플루엔자와 코로나19 동시 유행 가능성에 대비해 고위험군의 건강을 보호하고 감염병 확산을 최소화하는 데 이번 접종의 목적이 있다고 설명했다.

예방 접종은 인플루엔자와 코로나19로 인한 입원과 사망을 줄이고 질병 부담을 낮추는 데 매우 효과적인 수단으로, 특히 65세 이상은 두 백신을 동시에 접종하도록 권고하고 있다.





유영철 경기도 보건건강국장은 "겨울철을 앞두고 어르신들의 건강을 지키기 위해 인플루엔자와 코로나19 예방접종을 적극 권장한다"며 "건강한 겨울나기를 위해 백신 접종에 꼭 참여해주시길 바란다"고 말했다.





