오뚜기, 2025년 하반기 대졸신입사원 공개 채용

접수 기간, 13~20일 8일간

모집부문은 16개 직무, 12월 입사

오뚜기는 2025년 하반기 대졸신입사원 공개채용을 진행한다고 14일 밝혔다.

지원서 접수 기간은 13일부터 20일까지 총 8일간이다. 모집부문은 소비자간 거래(B2C)영업, 기업간 거래(B2B) 영업, 마케팅, 디자인, 판매전략, 공급망관리(SCM), 글로벌영업, 생산기술, 품질관리, 환경안전, 품질보증, 식품안전, 연구개발(R&D), 경영전략, 데이터분석, 구매 등 직무다. 공통 지원자격은 4년제 대학교(대학원) 2026년 2월 졸업예정자 및 기졸업자다.

전형절차는 서류전형, 인성 및 직무능력검사, 실무면접 및 심층인성검사, 임원면접 순으로 진행된다. 최종 합격 시 오는 12월 입사하게 된다.





오뚜기 관계자는 "변화를 두려워하지 않는 도전정신과 식품, 음식에 대한 열정이 있는 인재들의 많은 지원을 기대한다"고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

