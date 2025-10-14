[오늘의신상]이마트 노브랜드, '아우어베이커리' 협업 상품 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"20·30세대 고객 겨냥"

이마트의 자체 브랜드(PB) 노브랜드가 오는 16일 '아우어베이커리'와 협업 상품 5종을 출시한다고 14일 밝혔다.

AD

아우어베이커리는 프리미엄 베이커리 브랜드로 전국에 총 25개의 매장을 운영 중이다. 최근 아이돌 그룹 '제로베이스원', '디즈니' 등과의 협업을 통해 입소문이 나 MZ세대 사이에서 인지도가 높다.

이번에 출시되는 제품 5종은 아우어베이커리의 시그니처 메뉴인 '더티초코' 컨셉이다. 더티초코는 페스츄리에 다크 초콜릿을 덮고 카카오파우더를 뿌린 메뉴다. 더티초코쉘 헤이즐넛, 더티초코 청크 그래놀라, 더티초코 페스츄리 바이트, 더티초코 모카라떼, 더티초코 오믈렛케이크로 구성됐다.

제품 5종은 이마트와 노브랜드 전문점, SSG닷컴 이마트몰 등에서 구매할 수 있다.

앞서 노브랜드가 지난 3월 유기농 차 브랜드 '슈퍼말차'와 선보인 상품 5종은 출시 20일 만에 16만개가 넘게 판매됐다. 현재까지 이마트와 노브랜드 등에서 70만개 이상 팔렸고 20·30세대 고객 비중은 36%에 육박하는 것으로 나타났다.





AD

노병간 이마트 노브랜드 사업부장은 "올해 10주년을 맞은 노브랜드는 앞으로의 10년을 위해 다양한 시도를 하고 있다"며 "앞으로도 젊은 브랜드와의 콜라보를 통해 노브랜드가 2030 고객들이 이마트를 찾는 이유를 만들어 나갈 것"이라고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>