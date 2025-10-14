"또 사고 나면 회사 접을 수도"…국감서 고개 숙인 건설사 CEO들[2025국감]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산재 사망 관련 증인 출석

산업재해 근절 의지 재확인

이재명 정부가 산업재해 반복 기업에 영업이익의 최대 5% 과징금과 등록 말소까지 추진하겠다고 밝힌 가운데 주요 건설사 대표들이 13일 국회 국정감사장에서 잇달아 고개를 숙였다. 대표들은 "안전 없이는 사업도 없다"며 사고 예방을 위한 전면 점검과 안전 경영 강화를 약속했다.

"중대재해 또 나면 업 접을 수 있다는 절박한 심정으로"

13일 국회 국토교통원회에서 열린 국토교통부에 대한 2025년도 국정감사에서 건설 사고 증가 관련 증인으로 출석한 송치영 포스코이앤씨 사장(앞)과 김보현 대우건설 대표가 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

이날 국회 국토교통위원회 국감에 증인으로 출석한 송치영 포스코이앤씨 대표이사 사장은 "중대재해를 일으킨 데 대해 송구한 마음이며 대표이사로서 책임감을 느낀다"고 말했다. 송 사장은 중대재해 발생 책임을 지고 사퇴한 정희민 전 사장 뒤를 이어 지난 8월 5일 취임했다.

그는 "제가 취임한 이후 또 한 번의 중대재해가 발생한다면 자칫 잘못하다가는 회사 업을 접을 수 있다는 절박한 심정으로 전 현장을 스톱(중단)시켰다"며 "이후 제3자의 안전 전문 진단을 받아 안전이 확보된 상태에서 공사를 한 달여 만에 재개했다"고 했다. 송 대표는 "이에 따른 경영 손실이 많은 것은 사실"이라면서도 "조기에 경영 정상화를 통해 손실된 금액을 만회하도록 최선의 노력을 다하겠다"고 했다.

송 사장은 또 "저희 직원들은 중대재해로 미래에 회사가 어떻게 나아갈지 모르겠다는 불안감을 가진 것이 사실"이라며 "제가 부임한 이후 안전경영을 통해 회사가 앞으로 반듯하게 나아갈 수 있다는 공감대를 직원들과 지속해서 형성하며 경영하고 있다"고 했다.

앞서 이 대통령은 지난 7월 국무회의에서 포스코이앤씨가 시공을 맡은 현장에서 연이은 산재 사고로 노동자들이 사망한 사실을 언급하며 "미필적 고의에 의한 살인"이라고 강하게 질타한 바 있다. 이후 고용노동부는 산재가 반복되는 기업에 영업이익의 5% 이내 과징금을 부과하고 등록 말소까지 추진하는 내용을 담은 '노동안전 종합대책'을 발표했다.

"안전 보장되지 않으면 사업도 없다"

김보현 대우건설 대표이사 사장은 이날 '중대재해처벌법 시행 이후 사고가 감소하지 않은 것은 기업이 안전 확보 의무에 소홀한 결과가 아니냐'는 정점식 국민의힘 의원의 지적에 "책임을 면하고 싶은 생각은 없다"며 "안전 책임을 소홀히 했다는 관점은 분명 있을 수 있다고 생각한다"고 답했다.

김 대표는 또 '사고로 공사가 중단돼 피해가 발생하지 않았느냐'는 질문에는 "최고경영자(CEO) 입장에서 구체적 액수로는 판단해보지 않았다"며 "안전이 보장되지 않고서는 어떤 사업도 할 수 없다는 위기의식이 있기 때문에 안전 최우선으로 가려고 생각하고 있다"고 말했다.

그는 이어 "날마다 살얼음판을 걷는 기분으로 근무하고 있고 이는 현장이나 본사 다 마찬가지"라며 "중대재해에 대한 책임을 이야기할 때 정말 건설사가 모든 책임을 다했느냐, 사용자 또는 관리자가 책임을 다했는가에 대한 것은 좀 더 면밀히 따져 주시면 좋겠다"고 했다.

13일 국회 국토교통원회에서 열린 국토교통부에 대한 2025년도 국정감사에서 건설 사고 증가 관련 증인으로 출석한 건설업계 대표들이 자리에 앉아 있다. 연합뉴스

"안전·품질이 생존의 기본 가치"

광주에서 두 차례 붕괴 사고를 겪은 HDC현대산업개발의 조태제 최고안전책임자(CSO)는 "회사가 이러한 사고들로 얼마나 경영에 위협을 받을지 가장 잘 알고 있다"며 "근로자의 사소한 실수나 부주의에도 사고나 재해가 발생하지 않도록 하는 조치들을 취하고자 지속해 노력하겠다"고 했다.

세종안성고속도로 교량 붕괴 사고로 어려움을 겪은 현대엔지니어링의 주우정 대표도 "사고 발생 이전과 지금까지도 깊고 무겁게 책임 의식을 갖고 있다"며 "안전과 품질이 생존을 위한 가장 기본적 수단과 목적, 최고 가치임을 인지하고 안전·품질의 문화가 더 높은 수준으로 안착하도록 노력하겠다"고 했다.





맹성규 국토교통위원장은 "건설 현장에서 발생하는 산업재해는 우리나라 전체 산업재해의 절반에 육박하기 때문에 가장 개선이 필요한 업종"이라며 "대통령도 연일 산업재해 사망사고 감소를 강조하고 있다"고 말했다. 맹 위원장은 "오늘 국감장에는 중대 산업재해 또는 시민 재해로 인해 사망자가 2020년 이후 15명 이상 발생했거나 이로 인해 형사 기소된 관계자들이 증인으로 나왔다"며 "이번 국감이 건설업계의 안전의식을 다시 세우는 계기가 돼야 한다"고 했다.





