동두천시, 어르신 교통비 지원사업 신청률 제고 총력

경기 동두천시(시장 박형덕)는 만 70세 이상 어르신의 대중교통비 부담을 덜기 위해 '어르신 교통비 지원사업'을 적극 추진하고 있다고 13일 밝혔다.

'어르신 교통비 지원사업' 안내분. 동두천시 제공

이 사업은 기존의 어르신 지하철 무임 이용카드인 G-PASS 카드 혜택에 더해, 시내버스와 GTX 등 수도권 대중교통 이용 요금을 지역화폐나 현금으로 환급하는 제도다.

만 70세 이상 시민이면 소득 수준과 무관하게 연 최대 24만원까지 지원받을 수 있으며, 운전면허가 없는 어르신은 연 최대 36만원까지 환급받을 수 있다.

시에 따르면, 현재 만 70세 이상 어르신 약 1만5700명 중 5100명이 교통비 지원사업에 신청한 것으로 나타났다. 이는 전체 대상자의 약 32% 수준으로, 시는 더 많은 어르신이 혜택을 받을 수 있도록 홍보를 강화할 계획이다.

시는 동 행정복지센터를 중심으로 경로당과 노인복지관 등 어르신 이용시설을 직접 방문해 현장 홍보 및 신청 안내를 진행하고, 전화·문자·우편을 통한 개별 안내도 병행할 예정이다.





시 관계자는 "어르신 교통비 지원사업은 이동권을 보장하고 경제적 부담을 완화하는 중요한 정책"이라며 "보다 많은 어르신이 혜택을 누릴 수 있도록 홍보에 총력을 다하겠다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

