광주 20대 남성들 동남아 출국 뒤 연락 두절…경찰 수사

캄보디아에서 한국인 대학생이 숨진 사건이 발생한 가운데 광주에서도 동남아로 떠난 20대들이 실종돼 경찰이 행방을 쫓고 있다.

13일 광주 광산경찰서에 따르면 지난 8월 A(20)씨가 연락되지 않는다며 가족으로부터 실종 신고가 접수됐다.

경찰은 출입국 기록을 통해 A씨가 두 달 전 태국으로 출국한 사실을 확인하고 행방을 쫓고 있다. 가족들은 A씨가 태국에서 캄보디아로 건너간 것으로 추정하고 관련 기록을 경찰에 제출한 것으로 전해졌다.

특히 가족들에게 모르는 전화번호로 전화가 걸려 와 "살려달라"는 말을 한 뒤, 통화가 끊기자 범죄 연루 가능성을 우려하고 있다. 경찰은 관계 기관·부처와 협조해 A씨의 소재를 파악한다는 계획이다.

광주 북부경찰서도 해외 출국한 20대 남성 B씨가 연락되지 않는다는 가족 신고를 받고 수사 중이다. 경찰은 지난 4월 B씨가 캄보디아로 출국한 기록을 확인하고 외교부에 재외국민 체류 사실 확인을 요청했으나 아직 회신받지 못했다.





B씨는 과거에도 동남아 등으로 출국이 잦았고 해외에서 휴대전화를 사용하지 않은 것으로 알려졌다. 경찰은 B씨의 행방을 확인하는 한편 최근 캄보디아에서 발생한 범죄와의 연관성 여부도 확인할 방침이다.





