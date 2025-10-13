성주 '가야산 황금들녘 메뚜기축제' 18~19일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성주군 가을 대표축제인 '2025 성주가야산 황금들녘 메뚜기축제'가 오는 18~19일까지 이틀간 수륜면 수성리 어울림마당(수성리 일원)에서 개최된다.

'뛰어보자! 날아보자! 메뚜기와 함께 자연속으로!'라는 주제로 개최되는 이번 축제는 친환경 농촌체험 프로그램, 가을운동회, 지역 축산물 시식 및 농특산물 전시·판매 행사 등 다양한 프로그램으로 진행된다.

지난해 열린 성주 '가야산 황금들녘 메뚜기축제' 모습

축제를 대표하는 메뚜기잡이, 고구마 캐기, 사과 낚시, 메기잡이 등 친환경 농촌체험 프로그램과 몸빼바지 릴레이, 박터트리기 등 가을운동회를 통해 남녀노소에게 색다른 경험과 풍성한 즐거움을 제공할 계획이다.

특히 올해는 메뚜기 성장 과정을 배울 수 있는 '메뚜기 관찰장'과 땅 속에 숨은 보물을 찾는 '보물 캡슐 찾기', '나무 놀이터'등 신규 프로그램도 준비돼 있어 축제장을 찾은 어린이들에게 새로운 즐거움을 선사할 예정이다.

배동희 축제추진위원장은 "축제 방문객들을 위해 새로운 프로그램을 개발하고 축제장 곳곳을 꾸미고 준비하는 것까지 모두 주민들의 손길이 닿아있다"며 "알찬 프로그램과 다양한 먹거리들로 가득한 축제장을 방문해서 마음껏 즐기고 가시기를 바란다"고 밝혔다.





이병환 성주군수는 "메뚜기 축제는 명실상부 경북을 대표하는 주민주도형 친환경 농촌체험 축제이다"며 "올해는 민관이 힘을 합쳐 신규 프로그램 개발과 풍성한 먹거리·볼거리 등으로 축제를 더 알차게 준비했다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

