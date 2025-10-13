기술자격증 취득·취업 성공 지름길… '원전현장인력양성원' 교육생 모집·선발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현장전문가 실습교육의 리더 양성원



12월 7일까지 제15기 취업과정 교육생

원전과 전력산업 현장기술인력 양성을 위해 설립된 '원전현장인력양성원'(원장 이인식)은 13일부터 12월 7일까지 2026년 제15기 취업과정 교육생을 모집·선발한다.

이번에 선발하는 교육과정은 비파괴검사, 전기제어, 재료융합(용접) 등 3개 과정으로, 해당 교육은 2026년 1월 5일부터 4월 10일까지 약 3개월이다.

교육비는 전액 무료로 교육생에게 기숙사 제공과 함께 교재비·실습재료비·실습복·안전화 등을 지원하고, 교육장려금과 취업장려금을 지급할 예정이다.

또 교육생의 취업 지원을 위해 이력서 작성과 VR 활용 면접, 취업상담 등의 특별 프로그램을 운영하며, 약 51여개 사의 원자력 등 연관기업과의 산학협력을 통해 취업의 폭을 넓혀나가고 있다.

양성원은 2019년 6월에 개원해, 원전산업 현장에 우수인력 공급으로 청·장년 실업을 해소하고 원전운영의 안전성을 강화하기 위해 경북도, 경주시, 한국수력원자력이 공동으로 출연한 교육기관으로 취업과정 교육생의 취업률은 81%이고, 자격증 취득률은 90%이다.





지원서는 양성원 홈페이지에 접속해, 회원으로 가입한 후 QUICK MENU의 '취업교육과정'에서 작성해 제출하면 된다.

모집 포스터.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

