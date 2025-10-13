경기 2곳에 '영농형태양광' 시범사업 추진…"올 12월 대상마을 선정"

전력수요 높고·발전규모 1㎿ 이상 우선 조성
'실제 영농여부·수확량' 모니터링 실시
태양광 발전 수익, 마을공동체에 공유
정부가 전력수요가 많은 수도권에 '영농형태양광' 조성 시범사업을 추진하기로 했다. 사업 대상지는 현재 전력계통 문제가 없고, 산업단지 등으로 전력수요가 높은 경기지역이다. 발전규모 1㎿ 이상으로 규모 있는 영농형 모델 2개소를 우선 조성할 방침이다.
농림축산식품부는 올해 12월 중에 영농형태양광 시범사업 2개소를 선정할 계획이라고 13일 밝혔다.
농식품부 관계자는 "정부는 농업인 소득 증대와 식량안보를 동시에 이룰 수 있는 영농형태양광과 햇빛소득마을에 대한 제도화를 준비하고 있다"며 "이번 시범사업은 농업·농촌의 태양광 제도화에 앞서, 규모화·집적화와 함께 수익을 지역에 환원하는 모델을 접목한 사업"이라고 설명했다.
영농형태양광과 햇빛소득마을에 대해 사업주체와 농지 허용범위, 시설규정, 전력계통, 주민수용성 등 제도 전반에 여러 가지 시각이 존재하고 있는 상황이다. 이에 농식품부는 이번 시범사업을 개선·보완 사안을 마련할 방침이다.
대상 부지는 한국농어촌공사가 보유한 비축농지와 마을주민의 참여농지 등을 임차해 설치하는 형태다. 정부는 의무영농 등 영농형태양광 제도 취지에 맞도록 조성 후에는 전담기관을 지정하여 실제 영농여부 확인과 수확량에 대한 모니터링도 실시할 계획이다.
태양광 발전사업을 통한 수익은 마을공동체가 공유토록 지역에 환원한다. 시범사업은 공모 후 12월 중에 대상마을을 선정할 계획이다. 발전사업 준비 과정부터 필요한 사항에 대해 정부와 지자체가 적극적으로 지원할 것이다.
농식품부는 부지임대 뿐만 아니라 발전사업 등 사업 전반에 걸친 자문과 사업관리에 대한 지원에 나설 예정이다. 이와 함께 현재 준비 중인 햇빛소득마을 시범사업도 조속히 추진할 계획이다.
박해청 농식품부 농촌탄소중립정책과장은 "정부는 영농형태양광과 햇빛소득마을 조성 등 처음 도입되는 제도인 만큼 질서 있고, 안정적으로 제도가 정착할 수 있도록 노력하고 있고 제도화 과정에 다양한 시범 모델을 활용할 계획"이라며 "시범사업을 통해 나타난 문제점을 제도와 정책에 반영해 시행 준비에 철저를 기해 나갈 것"이라고 말했다.
세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
