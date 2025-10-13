우주청, 우주·항공·AI 딥테크 기업 3곳 선정…사업화·해외 진출 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우주항공청이 우주·항공·인공지능(AI) 분야의 혁신 기술을 보유한 스타트업을 발굴하기 위한 '2025 K-에어로스페이스 오픈 이노베이션'을 추진한다.

이번 오픈 이노베이션은 한국항공우주산업(KAI), 연구개발특구진흥재단, 진주강소특구(경상국립대), 한국항공우주연구원이 공동 주관하며, 13일부터 다음 달 5일까지 공모를 진행한다.

'2025 K-에어로스페이스 오픈 이노베이션' 행사 포스터. 우주항공청 제공

KAI의 수요 분야(우주·항공·AI, 자율)를 중심으로 협업을 희망하는 기업을 모집, 서류와 발표 평가를 거쳐 총 3개 기업을 선정할 예정이다. 최종 선정된 기업에는 우주항공청장상 등과 함께 총 3000만원 규모의 KAI 사업화 자금이 지원된다.

이번 오픈 이노베이션은 단순한 공모전이 아니라, 실질적인 사업화와 후속 성장을 위한 연계 프로그램으로 운영된다. 선정된 기업은 KAI 전담 사업부서와 매칭돼 전략적 투자 검토와 공동개발을 추진한다. 또 연구개발특구진흥재단의 특구펀드 투자, 항공우주연구원의 기술 지원, 진주강소특구의 경영 컨설팅 프로그램 참여 기회도 제공된다.

우주항공청은 해외 시장 진출을 희망하는 기업을 대상으로 글로벌 네트워킹과 국제행사 초청, 해외 액셀러레이터 프로그램 연계 등 국제 협력 지원도 이어갈 계획이다.

노경원 우주항공청 차장은 "이번 사업은 민간의 수요를 기반으로 우주항공 분야 기술 혁신과 참여 확대를 추진하는 첫 오픈 이노베이션이라는 점에서 의미가 크다"면서 "우주·항공·AI는 미래 성장 잠재력이 높은 전략 분야인 만큼, 유망 딥테크 기업을 지속적으로 발굴하고 혁신 생태계를 조성하겠다"고 말했다.





공모와 관련한 자세한 내용은 연구개발특구진흥재단 누리집에서 확인할 수 있다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

