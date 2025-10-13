토스플레이스 설치 가맹점 20만곳 돌파…"홍대 밀집"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

결제량 1위는 역삼

내년 100만곳 목표

토스 운영사 비바리퍼블리카는 결제 단말기 및 포스(POS·판매관리시스템 단말기) 솔루션 자회사 토스플레이스 단말기를 설치한 가맹점이 20만곳을 돌파했다고 13일 밝혔다.

토스플레이스는 단말기 설치 가맹점 수 20만곳을 돌파한 걸 기념하며 전국 단말기 설치 통계 분석 결과를 공개했다.

통계에 따르면 단말기 설치가 집중된 상권은 홍대였다.

단말기 밀집도는 홍대 상권이 있는 서울 마포구 서교동이었다. 서교동 전체 상점 중 약 30%가 토스플레이스 단말기를 설치·운영하는 것으로 나타났다.

전체 가맹점 수와 결제 건수 1위는 서울 강남구 역삼동이었다. 국내 최대 상업·업무지구인 만큼 쇼핑, 외식업은 물론 대형 미용실, 의료·헬스케어 업종이 몰려 있어 결제 빈도도 많았던 걸로 조사됐다.

전국 지방자치단체 중 인구 대비 단말기 설치율 1위는 제주시였다. 올해 단말기 설치 증가율이 높은 지역은 세종특별자치시와 대전시였다. 올초 대비 지난달 가맹점 수가 각각 약 220%, 240% 증가했다.

얼굴인식 결제 서비스인 토스 페이스페이를 전국으로 확산한 것도 단말기 보급 속도를 높이는 원인으로 작용했다고 토스플레이스 측은 설명했다. 페이스페이 단말기를 바라보면 1초 안에 결제가 끝난다.

토스플레이스는 내년까지 페이스페이 설치 가맹점을 100만곳으로 늘린다는 방침이다.





토스플레이스 관계자는 "쓰기 편하고 기능도 다양한 단말기 덕분에 20만 가맹점 돌파 성과를 냈다"며 "전국 가맹점 데이터를 기반으로 가맹점주와 예비 창업자에게 통찰을 제공하고 함께 성장하는 문화를 만들 것"이라고 말했다.





