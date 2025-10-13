부여 부소산성서 백제 빙고 첫 발견

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7m×8m 얼음 창고에 배수시설

"강력한 왕권 증거"

백제시대 빙고 사진

부소산성에서 백제 시대 빙고(얼음창고)가 처음 발견됐다.

국립부여문화유산연구소는 지난 17차 발굴을 정리하는 과정에서 빙고와 지진구(地鎭具·건물 축조 전 봉안하는 상징물)를 찾았다고 13일 밝혔다.

빙고는 조사구역 동쪽 끝에 있었다. 평면은 사각형이며 내부 단면은 U자형이다. 규모는 동서 7m, 남북 8m, 깊이 2.5m다. 초기에 암반을 파서 벽으로 썼다가 나중에 남쪽 벽에 돌을 세워 공간을 줄였다. 바닥 중앙에는 길이 230㎝, 너비 130㎝, 깊이 50㎝ 크기 구덩이를 만들고 남쪽에 할석을 채웠다. 내부에서 발생한 물을 배수하기 위한 목적으로 보인다. 연구소 관계자는 "빙고는 얼음을 장기간 보관하기 위한 특수시설로, 강력한 왕권과 국가 권력이 있어야만 구축·운영할 수 있었다"고 설명했다.

백제 시대 지진구 위치 및 출토 현황

지진구로 쓴 항아리는 직각 형태로 목이 짧으며 둥근 구슬 모양 손잡이가 달린 뚜껑이 덮여 있었다. 내부에선 중국 동전인 오수전(五銖錢) 다섯 점이 나왔다. 주변에 다른 건물이 없어 성공적인 축조를 기원하기 위해 봉안했다고 해석된다.





연구소는 이어질 발굴에서 조선 시대 군용 식량 창고였던 군창지 서쪽 지역을 조사할 예정이다. 관계자는 "지난 17차 조사에서 찾은 건축물과 다방면으로 연결될 가능성이 크다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

