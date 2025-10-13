단지 바로 앞 수영장 갖춘 ‘평촌 롯데캐슬 르씨엘’, 입주와 동시에 누린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도시 개발 과정에서 조성되는 기부채납 시설은 단지 입주민은 물론 지역 사회 전체에 혜택을 제공한다는 점에서 의미가 크다. 도로, 공원, 체육시설, 문화공간 등으로 활용돼 생활 편의성을 높이고, 지역 주민들의 삶의 질을 함께 끌어올리는 역할을 한다.

하지만 일반적으로 신축 단지들은 아파트를 먼저 준공하고, 약속된 공공시설은 뒤늦게 조성되는 경우가 많다. 이로 인해 입주민들은 당초 계획된 편의시설을 제때 이용하지 못하고 지역사회 역시 기대했던 공공 인프라가 늦게 들어오는 불편을 겪곤 한다.

평촌 롯데캐슬 르씨엘은 이러한 한계를 보완했다. 단지 바로 앞에 공공도서관과 공공수영장을 함께 조성해 입주 시점부터 곧바로 이용할 수 있도록 계획한 것이다. 안양종합운동장 수영장이 사실상 유일했던 평촌에 새로운 생활·여가 인프라가 확충된다는 점에서 의미가 크다.

이번 사례는 공공기여시설을 사업자의 착공 시점부터 준공까지 함께 완공하도록 한 제도를 충실히 이행한 결과로 평가된다. 입주민에게는 생활 편의성과 주거 만족도를 높여주고 지역 주민에게는 새로운 공공 인프라를 제공함으로써 지역 사회와 상생하는 효과를 가져올 것으로 보인다.

업계 관계자는 "평촌 롯데캐슬 르씨엘은 입주와 동시에 공공도서관과 수영장이 완공되는 드문 사례로, 입주민들의 생활 편의는 물론 지역사회 전체에도 긍정적 영향을 줄 것"이라며 "공공기여시설을 실제 입주 시점에 바로 이용할 수 있다는 점에서 높은 호응을 얻을 것으로 보인다"고 말했다.

이처럼 단지 앞 공공도서관과 수영장을 편리하게 이용할 수 있도록 실질적 혜택을 제공한다는 점에서 평촌 롯데캐슬 르씨엘은 주거상품으로 충분한 경쟁력을 갖췄다는 평가를 받고 있다.

교육·생활 인프라도 풍부하다. 귀인초, 민백초, 안양남초, 동안초와 귀인중, 대안중·대안여중, 신기중, 백영고, 평촌고 등 명문 학군이 가까우며, 평촌 학원가까지 인접해 자녀 교육 수요가 두텁다. 또한 롯데백화점, 이마트, 롯데마트, 평촌 중앙공원, 자유공원, 한림대학교성심병원 등 상업·녹지·의료 인프라가 밀집해 생활 편의성이 뛰어나다.

동탄~인덕원 복선전철의 농수산물시장역(가칭) 개통 예정으로 향후 초역세권 입지여건을 갖추게 되며 지하철 4호선 평촌역도 이용 가능하다. 인덕원역 GTX-C 노선 개통과 월곶~판교선 개통까지 예정돼 있어 서남부 교통망의 중심으로 기대로 모으고 있다. 차량 이동 시에도 수도권제1순환고속도로, 경수대로, 흥안대로 등을 통해 서울 강남권까지 빠르게 이동할 수 있다.

무엇보다 평촌은 1기 신도시 정비 선도지구로 지정돼 있어 향후 정주 여건 개선에 따른 미래가치가 더욱 기대되고 있다. 평촌 롯데캐슬 르씨엘은 이러한 선도지구 지정 단지들의 중심에 자리하며 입지적 강점을 한층 더하고 있다.

설계 측면에서도 차별화가 두드러진다. 전용 47~119㎡로 폭넓은 평면 구성을 갖췄으며, 4Bay 판상형 구조를 포함해 요즘의 트렌드를 반영하여 설계되었다. 1~2인 가구에 적합한 47㎡ 소형 타입부터 가장 수요가 높은 84㎡ 타입, 그리고 3~4인 가구 이상에 알맞은 대형 타입까지 마련돼 있으며, 각 타입별로 드레스룸·팬트리·개방형 거실 등 특화 설계를 도입해 공간 활용도를 극대화했다.

최상층에는 스카이라운지와 공중정원이 조성돼 탁 트인 조망을 만끽할 수 있고, 피트니스클럽, GX룸, 키즈카페, 어린이 도서관 등 고급 커뮤니티 시설도 갖춰진다. 이외에도 코인세탁실, 크리에이티브 라운지, 독서실, 그룹스터디룸 등 다채로운 커뮤니티 공간이 더해져 입주민들의 생활 만족도를 한층 높여줄 전망이다.

분양 관계자는 "평촌 롯데캐슬 르씨엘은 25년 만에 평촌동에 들어서는 중대형 신축 단지로, 학군과 학원가를 모두 품은 입지에 더해 공공도서관과 수영장을 단지와 동시에 준공하는 드문 사례"라며 "교육·생활·교통 인프라, 선도지구 지정에 따른 미래가치까지 더해져 평촌을 대표하는 랜드마크 단지로 자리매김할 것"이라고 말했다.





견본주택은 10월 중 개관 예정이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

