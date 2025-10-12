동원F&B, 일본 식품기업 손잡고 '고추참치볶음밥' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한일국교정상화 60주년, 양국 수산기업 간 교류 강화

12일 코엑스에서 열린 한일축제한마당서 신제품 알려

동원F&B는 일본의 수산 가공식품 1위 기업 '마루하니치로'와 공동 개발한 '와일디시(WILDish) 고추참치볶음밥'을 출시했다고 12일 밝혔다.

동원F&B과 일본 식품기업 '마루하니치로'와 손잡고 출시한 'WILDish 고추참치볶음밥' [사진=동원F&B 제공]

AD

이번 협업은 한일국교정상화 60주년을 맞아 양국을 대표하는 수산기업 간의 교류와 협력을 강화하기 위해 이뤄졌다. 'WILDish 고추참치볶음밥'은 동원F&B의 '동원 고추참치'와 마루하니치로의 볶음밥 브랜드 'WILDish'를 결합한 제품이다. 동원 고추참치 특유의 매콤함을 즐길 수 있으며, 참치 살코기를 비롯한 다양한 재료를 200℃로 볶아 불맛을 살린 것이 특징이다.

또한 WILDish 고추참치볶음밥의 포장재에는 마루하니치로의 기술력이 적용돼, 봉지 그대로 전자레인지에 조리한 후 접시에 옮길 필요 없이 간편하게 바로 먹을 수 있다.

WILDish 고추참치볶음밥은 지난 8월 일본에서 먼저 출시됐으며, 이온몰·코스모스·중부약품 등 일본의 주요 소매점에서 출시 한 달 만에 10만 개 이상 판매됐다.

동원F&B는 한일 양사가 협력해 기획한 신제품을 알리기 위해 12일 서울시 강남구 코엑스에서 열린 '한일축제한마당 2025 인 서울(in Seoul)'에서 홍보 부스를 운영했다.

동원F&B 관계자는 "한일을 대표하는 두 종합식품기업이 서로의 역량을 결합한 제품을 기획했다"며 "앞으로 펫푸드 등 다양한 분야에서도 지속적으로 협력을 확대할 계획"이라고 말했다.





AD

한편 마루하니치로는 어업, 양식, 가공, 유통을 아우르는 일본 최대 규모의 종합식품기업으로 바이오, 펫푸드, 건강기능식품 등으로 신사업을 확장하고 있다. 동원그룹은 마루하니치로와의 전략적 제휴를 확대해 신사업 및 글로벌 시장 공동 진출을 계획 중이다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>