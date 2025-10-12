송파구, 가락2동 ‘개롱골 장군거리’ 골목형 상점가 지정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상권 활성화 지원·온누리상품권 취급 가능해져

서울 송파구(구청장 서강석)는 가락2동 ‘개롱골 장군거리’를 제3호 골목형 상점가로 지정했다고 12일 밝혔다.

지난달 개롱골 장군거리 골목형상점가 지정서 전달식 기념 촬영 모습. 송파구 제공.

AD

이번 지정으로 개롱골 장군거리 상점가는 온라인 마케팅 및 경영 컨설팅, 상인 교육, 화재 알림시설 설치 등 다양한 상권 활성화 지원을 받게 된다. 또한 온누리상품권 취급이 가능해지고, 시설현대화 공모사업 지원 자격이 주어져 매출 증대와 고객 편의 증진 등 실질적인 혜택이 기대된다.

‘골목형 상점가’는 업종과 무관하게 2000㎡ 이내에 소상공인 점포 30개 이상이 밀집한 지역을 대상으로 지정된다. 송파구는 전통시장 및 상점가 지정 요건을 충족하지 못하는 골목상권이 지원에서 소외되지 않도록 2022년부터 심의위원회를 통해 해당 제도를 운영해왔다.

2022년 10월 가락본동 먹자골목 ‘가락골’, 2023년 가락1동 농수산물 유통특화상권 ‘가락몰’에 이어 이번 ‘개롱골 장군거리’가 세 번째 골목형 상점가로 지정됐다. 특히 구는 지난 7월 관련 조례를 개정해 제도 문턱을 낮췄다. 면적 산정에서 일부 구간을 제외할 수 있도록 하고, 상인 동의 요건을 기존 5분의 3에서 2분의 1로 완화해 다양한 상권의 참여를 확대했다.

‘개롱골 장군거리’는 가락2동 일대의 생활 밀착형 상권으로 음식점, 민속주점, 카페 등 100여 개 점포가 밀집해 있다. 지하철 5호선 개롱역과 인접해 접근성이 뛰어나며, 임경업 장군의 고사를 간직한 유서 깊은 거리로 발전 가능성이 높은 지역이다.





AD

서강석 송파구청장은 “골목형 상점가 지정이 지역 상권 활성화의 든든한 발판이 될 것”이라며 “소상공인과 주민이 함께 웃는 골목상권을 적극 발굴하고 육성해 지역경제의 활력을 높이겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>