SK, 내달 'AI 서밋 2025' 개최…글로벌 빅테크와 한자리에

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK그룹 전사 AI 전략 총출동

스타트업·학계 참여로 전시 범위 확대

SK AI Summit 2025 로고. 사진=SK그룹

AD

SK그룹이 내달 3~4일 서울 강남구 코엑스에서 'SK AI 서밋 2025'를 연다고 12일 밝혔다.

'SK AI 서밋'은 SK그룹이 보유한 반도체, 에너지솔루션, AI 데이터센터, 에이전트 서비스 등 전반의 AI 경쟁력을 국내외 기업과 학계에 공유하는 대표 행사다. 동시에 글로벌 빅테크 기업들과 AI 기술·산업의 발전 방향을 논의하는 장이기도 하다. 지난해에는 온·오프라인을 합쳐 3만명 이상이 참여했으며, 올해는 'AI Now & Next'를 주제로 AI의 현재와 미래를 함께 조망한다.

이번 행사에는 최태원 SK그룹 회장을 비롯해 벤 만 앤트로픽 공동창업자, 팀 코스타 엔비디아 반도체 엔지니어링 총괄, 정신아 카카오 대표, 유영상 SK텔레콤 사장, 곽노정 SK하이닉스 사장 등이 연사로 참석한다.

최 회장은 기조연설에서 '오늘의 혁신 실행(AI Now)'과 '내일의 도약 준비(AI Next)'를 주제로, AI가 인류의 삶에 긍정적 영향을 미칠 수 있도록 SK가 지난 1년간 추진해온 AI 생태계 조성 노력과 향후 전략을 공유한다. 그는 앞서 "AI를 제조 현장에 도입해 생산성과 품질을 높이는 것이 중요하다"며 '제조 AI'를 한국형 AI 발전 방향으로 제시한 바 있다.

지난해에는 AI 확산을 위해 필요한 핵심 요소로 △사용자 중심 서비스 △수익모델 △에너지 △고품질 데이터 △반도체를 꼽았으며, 글로벌 협력의 중요성도 강조했다. 올해 역시 "AI가 성장하려면 좋은 데이터를 섭취해야 한다"거나 "데이터센터 운영비의 85%는 전력비"라고 언급하며, 지속가능한 AI 생태계 구축을 위한 구체적 해법을 제시할 것으로 보인다.

올해 서밋은 참가 대상을 일반인으로 확대해 AI 생태계에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다. 지난해 그룹 계열사 중심으로 구성됐던 전시 부스는 스타트업, 대학, 해외 기업 등으로 폭넓게 확장됐다.

SKT, SK하이닉스, SK AX 등 주요 관계사는 이번 행사에서 AI 인프라, AI 모델, AI 전환(AIX) 기술을 선보인다. 글로벌 빅테크 기업들도 최신 AI 기술력을 전시하며 국내에서 직접 글로벌 AI 트렌드를 체험할 기회를 제공한다. SK그룹의 스타트업 액셀러레이팅 프로그램 참가 기업과 대학생 개발자들도 함께 참여하며, '클로드 코드 빌더 해커톤' 등 개발자 행사가 부대행사로 열린다.





AD

한편 SK그룹은 이달 28일 개최되는 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 CEO 서밋의 부대행사 '퓨처테크포럼 AI'를 주관한다. 최 회장은 이 자리에서 한국의 AI 생태계 조성 경험과 향후 비전을 주제로 기조연설을 할 예정이다. 하정우 대통령비서실 AI미래기획수석비서관과 매트 가먼(Matt Garman) 아마존웹서비스(AWS) CEO, 최수연 네이버 대표, 김경훈 오픈AI 코리아 총괄대표, 최예진 미국 스탠포드대 인간중심AI연구소(HAI) 교수, 메타(Meta) 경영진, 딜로이트 아시아 AI 리더 등이 연사, 토론 등으로 AI 생태계의 미래에 대한 의견을 주고 받는다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>