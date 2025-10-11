고수익 일자리 미끼로…'캄보디아 감금' 한국인 2명 극적 구조

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국인 대학생이 캄보디아에서 고문당해 숨진 사건이 뒤늦게 알려진 가운데 캄보디아 범죄단지에 감금됐던 한국인 2명이 구조됐다.

11일 박찬대 더불어민주당 의원 등에 따르면 지난 2일 캄보디아 시아누크빌의 한 호텔에 감금됐던 한국 국적 남성 A씨와 B씨가 박 의원의 도움으로 빠져나왔다.

A씨는 IT 관련 업무를 하면 월 800만~1500만원의 고수익을 보장하고 1인1실 호텔 숙소와 식사를 제공한다는 온라인 구인 글을 보고 캄보디아로 향했다. 처음에는 믿기 어려웠지만 텔레그램 대화를 통해 비행기 표를 끊어준다고 해서 '갔다가 아니면 다시 돌아오면 되지'라는 생각으로 떠난 길이었다.

막상 캄보디아에 도착하니 회사는 공무원 사칭 보이스피싱을 시키는 범죄단지 '웬치'에 있었다. 범죄에 가담하지 않으면 온종일 고문을 하겠다는 협박을 받았다고 A씨는 주장했다. A씨가 반발하자 캄보디아 포이펫의 또 다른 범죄단지로 A씨를 이동시킨 뒤 100여일간 쇠파이프와 전기충격기 등으로 폭행을 가했다고 한다.

탈출을 시도한 적도 있었다. A씨와 같이 방을 쓰던 B씨가 텔레그램으로 구조 요청을 보내 현지 경찰이 범죄단지에 찾아왔다. 하지만 일당이 신고 사실을 알아채며 결국 탈출이 무산됐다. 이후 위치가 발각됐으니 거점을 옮겨야 한다며 두 사람 모두 시아누크빌로 옮겨졌다. 하지만 A씨는 다시 구조 요청을 보냈고 이에 응답한 현지 경찰이 일당들에 수갑을 채우면서 160여일간의 감금 생활이 끝났다.

두 사람은 구조된 뒤 캄보디아 경찰의 조사를 받으며 귀국을 준비 중이다.

캄보디아 범죄단지에 감금됐던 한국인 남성 B씨가 보냈던 구조 요청 메시지. 박찬대 더불어민주당 의원 제공

박 의원은 지난달 초 B씨 어머니로부터 "우리 아들을 꼭 살려달라"라는 요청을 받은 뒤 외교부·영사관 등과 소통해 두 사람을 구했다. 박 의원이 외교부에서 제출받은 자료에 따르면 지난 1~8월 캄보디아에서 취업사기 후 감금을 당했다며 공관에 신고한 사례는 330건에 이른다.

이에 박 의원은 재외국민 사건 사고에 대한 사전 모니터링 및 평가를 진행하고 실종 신고에 적극 대응해야 한다는 내용을 담은 영사조력법 개정안을 지난달 30일 대표 발의했다. 캄보디아에서 일어나는 피해 사례에 비해 재외공관의 인력과 예산이 부족해 법 개정으로 재외국민 보호 체계를 강화해야 한다는 설명이다.





박 의원은 "지금도 구조를 기다리는 우리 국민과 한국에서 애타게 기다리는 가족들이 있다"며 "국무조정실·외교부 등 관계기관이 적극적인 업무 협조를 통해 우리 국민을 안전하게 구출할 수 있는 '골든타임'을 확보하길 바란다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

