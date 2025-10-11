대구경찰 “포스트시즌 티켓 사기 급증…공식 예매만이 안전”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중고거래 플랫폼서 허위 판매 잇따라

김○호 명의 계좌 사용 주의

프로야구 포스트시즌 열기가 달아오르면서 '티켓 사기'가 기승을 부리고 있다.

대구경찰청. 권병건 기자

대구경찰청은 최근 중고나라·당근마켓 등 온라인 중고거래 플랫폼을 중심으로 티켓 사기 피해가 급증하고 있다며 시민들의 각별한 주의를 당부했다.

경찰에 따르면 사기범들은 "포스트시즌 티켓을 양도한다"는 게시글을 올린 뒤 대구은행 527로 시작하는 김○호 명의 계좌로 돈을 송금받고 티켓을 전달하지 않는 수법을 사용하고 있다.

피해자들은 입금 이후 판매자와의 연락이 끊기거나 허위 송장 번호만 통보받는 등 금전적 손실과 심리적 피해를 호소하고 있다.

대구경찰청은 "티켓 거래 시에는 반드시 공식 예매처(인터파크·KBO 공식 몰 등)를 이용하고, 부득이한 개인 간 거래의 경우 판매자의 실명·계좌정보를 반드시 확인해야 한다"며 "거래 전 '더치트(The Cheat)'와 같은 사기 계좌 조회 서비스를 통해 이력 확인 후 안전 결제를 이용하길 바란다"고 조언했다.

김병우 대구경찰청장은 "프로야구 포스트시즌은 팬들에게 축제의 시간이지만, 범죄자들에게는 기회의 장이 될 수도 있다"며 "시민들의 피해 예방을 위해 온라인 모니터링을 강화하고, 유사 범죄에 대해선 무관용 원칙으로 엄정 대응하겠다"고 강조했다.





야구 열기가 뜨거워질수록 범죄의 그림자도 짙어진다. '공식 예매만이 안전하다'는 경고는 단순한 권고가 아니다. 팬심을 악용하는 티켓 사기를 뿌리 뽑기 위해선 시민의 경각심과 함께, 경찰의 신속한 대응이 무엇보다 절실하다.

삼성 대구 구장 전경. 권병건 기자





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

