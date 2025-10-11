강강술래, 본양념갈비 2000개 고양시에 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복지관·복지시설 전달 예정

'함께하는 고양, 행복한 시민' 실현

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 10일 고양시청 열린시장실에서 ㈜전한 강강술래와 어려운 이웃을 위한 본양념갈비 전달식을 진행했다.

이동환 고양특례시장(가운데)이 지난 10일 고양시청 열린시장실에서 노상환 ㈜전한 강강술래 대표와 어려운 이웃을 위한 본양념갈비 전달식을 진행하고 있다. 고양특례시 제공

전달식에는 이동환 고양특례시장을 비롯해 강강술래 노상환 대표, 고양시사회복지협의회 김응화 회장, 김민숙 시의원 등 10여 명이 함께 했다.

강강술래는 본양념갈비 500g, 2000개(2820만원 상당)를 기탁했으며 고양시사회복지협의회를 통해 복지관과 복지시설로 배분돼 어려운 이웃에게 전달될 예정이다.

강강술래 노상환 대표는 "사람과 사람이 마주 앉아 따뜻함을 나누는 세상을 만들기 위해 노력하는 강강술래는 오랜 시간 시민 여러분의 사랑 속에서 성장해 왔다"며 "이에 보답하고, 우리 주변의 어려운 이웃과 함께 온정을 나누는 것은 당연한 소임이라 생각한다"고 말했다.

이동환 고양특례시장은 "경제가 어려운 시기임에도 변함없는 온정으로 이웃사랑을 실천해 주시는 강강술래 임직원 여러분께 진심으로 감사하다"며 "강강술래의 따뜻한 마음은 '함께하는 고양, 행복한 시민'을 만드는 큰 힘이 될 것"이라고 화답했다.





지역의 대표적인 외식 기업 강강술래는 지역사회에 대한 깊은 관심과 애정을 바탕으로 꾸준한 나눔을 실천하고 있다. 특히 고양동에는 매주 정성 가득한 밑반찬을 지원하며 홀몸 어르신과 저소득 가구의 든든한 이웃이 되어주고 있다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

