美 대표 감자칩 '레이즈'의 변신…트럼프 때문?

펩시코, 인공 향료·색소 퇴출 발표

미국의 대표 감자 칩 브랜드 레이즈(Lay's)가 대대적인 변신에 나선다.

9일(현지시간) 미 폭스비즈니스에 따르면 레이즈와 펩시콜라 등을 제조하는 펩시코는 '100년에 가까운 레이즈 역사상 최대 브랜드 리디자인'을 단행한다고 발표했다. 펩시코는 또 올해 말까지 인공 향료와 색소를 전면 퇴출하겠다고 밝혔다. 미국에서 판매되는 레이즈 주요 제품에 더 이상 인공 향료나 색소 등을 사용하지 않겠다는 것이다.

이번 리디자인에 따라 제품 포장 디자인과 문구도 새롭게 바뀐다. 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 레이즈의 상징인 노란색 제품 봉지에는 '진짜 감자로 만들었다'라는 문구가 추가될 예정이다. 봉지 디자인에는 감자, 라임 등 자연적 이미지를 담았다. 이는 인공 향료와 색소를 쓰지 않는다는 것을 강조하며 제품의 원재료인 감자를 부각해 건강을 중시하는 소비자를 공략하겠다는 전략으로 보인다.

펩시코의 미국 식품 사업 부문 최고경영자(CEO) 레이철 페르디난도는 "소비자 선호도가 더 빠르게 변하고 있고 기대치도 달라지고 있다"면서 "우리는 이 점에 집중하고 있다"고 했다.

레이즈는 미국 내 판매 1위 감자 칩 브랜드지만, 정크푸드의 상징으로 꼽혀 왔다. 펩시코는 최근 몇 년간 자사 제품의 나트륨·포화지방·당분 함량을 줄여왔으나, 최근 들어 주력 스낵 판매가 감소하며 고전하고 있다는 평가가 나온다.

WSJ은 식품업계 전반에 더 과감한 변화를 요구하는 사회적 압박이 커지고 있다고 짚었다. 로버트 케네디 주니어 보건복지부 장관이 주도하는 '미국을 다시 건강하게(Make America Healthy Again·MAHA)' 캠페인이 워싱턴에서 영향력을 넓히고 있다는 것이다.





케네디 장관은 지난해 미 대선을 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령을 지지하면서 자신이 보건 수장이 되면 인공적인 식용 색소와 초가공 식품 문제를 전면적으로 다루겠다고 약속한 바 있다. 미 식품의약국(FDA) 또한 석유 기반 합성 식용 색소들을 단계적으로 퇴출하겠다고 지난 4월 발표했다. 이에 크래프트 하인즈, 스머커, 허시, 네슬레 등 미국의 주요 식품업체 상당수는 인공 색소 퇴출 계획을 밝힌 상태다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

