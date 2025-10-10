추석 당일 청주서 50대 여성 숨진 채 발견…치매 60대 남편 살해 추정

충북 청주에서 추석 당일 50대 아내가 치매를 앓는 남편을 살해하고 숨진 채 발견되는 사건이 발생했다. 경찰은 A씨가 사건 당일 오전 10시10분께 남편 B씨가 입소한 요양원 측에 "잠깐 외식을 하고 오겠다"고 말한 뒤 B씨를 데리고 나가 차 안에서 그를 살해한 것으로 보고 있다. 경찰은 정확한 사인 파악을 위해 국립과학수사연구원에 B씨 시신에 대한 부검을 의뢰했다.

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰, 차량 블랙박스 확보

공소권없음으로 종결될 듯

충북 청주에서 추석 당일 50대 아내가 치매를 앓는 남편을 살해하고 숨진 채 발견되는 사건이 발생했다.

경찰 이미지. 연합뉴스

AD

10일 경찰 등에 따르면 추석인 지난 6일 오전 11시께 청주시 상당구의 한 아파트에서 "사람이 화단에 떨어져 있다"는 신고가 접수됐다.

경찰은 A씨가 자신의 아파트 베란다에서 사망한 사실을 확인했으며 이후 지하 주차장에 주차된 그의 승용차 조수석에서 의식을 잃은 상태의 남편 B씨(60대)를 발견했다. B씨는 병원으로 이송됐으나 다음 날 숨졌다.

경찰은 A씨가 사건 당일 오전 10시10분께 남편 B씨가 입소한 요양원 측에 "잠깐 외식을 하고 오겠다"고 말한 뒤 B씨를 데리고 나가 차 안에서 그를 살해한 것으로 보고 있다.

경찰은 정확한 사인 파악을 위해 국립과학수사연구원에 B씨 시신에 대한 부검을 의뢰했다. 경찰은 범행 경위 등을 파악한 뒤 사건을 '공소권 없음'으로 종결할 방침이다.





AD

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 마들랜(www.129.go.kr/etc/madlan)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>