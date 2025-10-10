광주 추석 연휴 438만명 이동 '평온한 명절'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강기정 광주시장이 지난 3일 오후 서구 유·스퀘어 종합버스터미널에서 귀성객들에게 추석 명절 인사를 전하며 국가AI컴퓨팅센터 유치 캠페인을 벌이고 있다. 광주시 제공

광주시는 올해 추석 연휴기간 동안 큰 사고 없이 시민과 귀성객 모두가 평온하고 안전한 명절을 보냈다고 10일 밝혔다. 광주시는 연휴 전부터 '시민생활 안정대책'을 수립하고 선제적 비상근무체계를 가동하는 등 시민 안전 확보에 총력을 기울여왔다.

지난 9일 낮 12시 기준으로 연휴 기간 광주에는 광주송정역과 광주종합버스터미널, 공항, 자가용을 이용해 234만여명의 귀성객이 방문했고, 204만여명의 귀경객이 광주를 빠져나가 총 438만여명의 인구 이동을 기록했다. 이는 올해 설 명절보다 129만여명 늘어난 수치다.

특히 시는 재난 상황에 대비해 비상근무 체계를 가동했으며, 연휴 기간 중 발생한 7건의 화재, 56건의 교통사고, 1,170건의 구조·구급 출동 등에도 불구하고 1건의 사망사건 외에는 대부분 경미한 수준에 그쳤다. 이는 119구급대의 신속한 현장 대응과 시민생활안전대책본부의 유기적 운영 덕분으로 평가된다. 다만, 지산유원지 모노레일 차량 충전 부족으로 30분간 운행이 지연되며 일부 시민 불편을 초래했다.

29만여명의 성묘객이 찾은 시립묘지(망월묘지, 영락공원)의 경우 5~7일 성묘객이 집중됐음에도 시내버스 노선 조정·증차와 더불어 100여명의 인력 배치로 큰 혼잡 없이 원활하게 운영됐다. 또 연휴 마지막 날 무등산 정상 개방에 맞춰 1187번 시내버스를 29회 증편하고, 혼잡구간 불법 주정차 통제를 강화해 시민들의 교통 편의를 극대화했다.

의료 공백 최소화에도 주력했다. 21개 응급의료기관과 5개 응급의료시설에서 24시간 진료 체계를 유지했으며, 1,656곳의 '문 여는 의료기관'과 1,056곳의 '문 여는 약국'을 운영했다. 특히, 설 명절보다 확대된 4개소의 공공심야 및 달빛어린이병원 운영은 아이와 부모들에게 큰 안심을 제공했다.





한편 광주시는 추석 연휴 귀성객들을 대상으로 광주종합버스터미널, 광주송정역, 무등산 등 주요 지점에서 '국가AI컴퓨팅센터 유치 캠페인'을 진행하며 지역 발전을 위한 노력도 병행했다.





