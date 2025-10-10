광주시·전남도, 나주서 18~19일 '빛가람 페스티벌'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

빛가람동 호수공원 일원서 상생 축제

공연·마켓 등…지역 화합·경제 활성화

'2025년 제11회 빛가람 페스티벌' 포스터. 광주시 제공

AD

광주시는 오는 18~19일 이틀간 나주 빛가람동 호수공원 일원에서 전남도, 나주시, 혁신도시 이전 공공기관들과 함께 '2025년 제11회 빛가람페스티벌'을 개최한다고 10일 밝혔다.

'온리원 빛가람, 모두가 하나되는 빛'을 주제로, 혁신도시 이전기관 임직원과 지역주민이 소통·화합하는 가을축제로 마련될 예정이다. 지난 2015년 시작된 이 축제는 혁신도시 대표 행사로 자리매김했으며, 지난해엔 1만여명의 방문객이 참여해 상생의 가치를 실현하는 데 크게 기여했다는 평가를 받았다.

올해 축제는 다양한 문화예술 공연과 체험 프로그램으로 구성돼 있다. 첫날인 18일은 광주시립교향악단의 클래식 공연과 청소년 K-POP 댄스가 무대를 채우고, 이전 공공기관 직원들의 동아리 공연이 화합의 장을 선보인다.

19일에는 이전 공공기관 오케스트라와 전남도립국악단 공연에 이어 초대가수 김장훈이 무대에 올라 열정적인 히트곡들을 들려줄 예정이다. 특히 밤하늘을 수놓을 불꽃쇼가 축제의 마지막을 화려하게 장식한다.

부대행사로는 플리마켓, 사회적경제기업 마켓, 푸드존, 어린이 에어바운스 놀이터, 체험부스(비즈팔찌·비누·민속놀이 등), 반려동물 놀이터, 흑백사진관이 운영돼 남녀노소 모두가 즐길 수 있다.





AD

고광완 행정부시장은 "빛가람 페스티벌은 주민과 이전 공공기관이 함께하는 상생 축제다"며 "문화·예술·체험이 어우러진 다채로운 프로그램으로 시민과 방문객 모두가 만족할 수 있는 화합의 장을 만들겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>