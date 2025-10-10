산단공, 산업단지 문화 담은 '숏폼·사진 공모전' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다음달 10일까지 접수

총상금 600만원

한국산업단지공단은 '2025 산업단지 숏폼·사진 공모전'을 개최한다고 10일 밝혔다.

올해 공모전은 '산업단지, AI·문화와 Fun한 만남'을 주제로, 산업현장에서 경험한 인공지능(AI) 전환 사례와 산업단지와 어우러진 문화 경험을 담은 작품을 모집한다.

한국산업단지공단이 '2025 산업단지 숏폼·사진 공모전'을 개최한다. 한국산업단지공단

참가를 원하는 사람은 다음달 10일까지 공모전 포스터에 있는 QR코드를 통해 숏폼(짧은 영상) 또는 사진 작품을 작품의 의미와 스토리와 함께 제출하면 된다. 출품은 1인(팀) 최대 2개까지 가능하다.

총상금은 600만원으로 대상 수상자에게 상금 100만원과 한국산업단지공단 이사장 표창이 수여된다. 숏폼과 사진 부문별 대상을 포함해 최우수상, 우수상 등 총 14편이 선정된다.

선정 결과는 다음달 21일 한국산업단지공단 누리집에서 발표하고, 개별로 통보될 예정이다. 선정된 작품은 산단공 공식 유튜브, 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 국민과 공유되고, 향후 산업단지 정책 홍보와 캠페인에도 폭넓게 활용될 예정이다.





자세한 내용은 산단공 누리집과 공식 SNS에서 확인할 수 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

